Viral: persiguió a un ladrón, recuperó el botín y encontró a la víctima

El conductor de la moto sospechó que este acababa de robarle a alguien y decidió perseguirlo. El delincuente, al observar que alguien lo seguía decidió soltar un teléfono celular, confirmando la sospecha del motociclista.

En el video se puede observar como el héroe de la jornada busca encontrar a la víctima hasta que una persona le dice que se trataba de una mujer que iba a bordo de un colectivo.

El motociclista recorrió varias cuadras hasta encontrar un colectivo. Allí le preguntó al conductor si iba una joven a la que le habían robado, ante la respuesta afirmativa decidió frenar la moto y subir al colectivo a buscar a la víctima.

Con el celular en mano, la mujer se acercó emocionada al héroe y le dio un abrazo, mientras el resto de los pasajeros aplaudía al héroe de la jornada.

En el canal de YouTube la víctima le volvió a agradecer a su héroe y contó cómo fue que le robaron el celular.

"Aca la dueña del celu recuperado , quiero darte las gracias nuevamente. Me senti tan pelotuda por como me punguio el celu del bolsillo con cierre de la campera , tan pelotuda de trabajar todo el día y terminar rebentada al final de la semana para que en un minuto me caguen , pero tu accion me hizo sentir tan afortunada , tan bendecida . Por otro lado les cuento que eran 3 al parecer en el colectivo ese dia, una mina nuy mayor que se paro a mi lado y con disimulo me fue acorralando hacia el tipo , me hicieron " sanguichito". Uno despues en calma puede ver las cosas , en ese momento solo queria llegar a casa. Aún no se como sabia que tenia el teléfono ahi, son expertos. racias infinitas de nuevo desde ese dia te sigo y ahora apoyo el canal, que cada gesto que das vuelva multiplicado", señaló en los comentarios.