Acertijo viral: el enigma que muy pocos pueden entender en las redes sociales

Virales: ¿en qué consiste este enigma?

En la imagen difundida se puede leer la pregunta "¿Dónde hay dos, siete, dos ceros?”, y la misma es seguida por las siguientes opciones:

A) 7700

B) 2720

C) 2700

D) 7720

“¿Eres capaz de acertarlo? El 99% se equivoca”, escribe a continuación el usuario de Twitter, y sin dudas la premisa se confirma en la caja de comentarios, la cual se llenó de diferentes respuestas.

Algunos usuarios respondieron la opción B, otros la C y otros la A. Otro incluso respondió: “En la pizarra”, por lo que dar con la respuesta correcta será muy difícil. Una pista fundamental es que la D es la menos elegida por los usuarios que jugaron con este acertijo.

Entre todos los comenatios, hubo un usuario que se destacó del resto, ya que llevó la pregunta más allá y respondió: “Pues hay 2 en B, C y D, 7 en A, B, C y D y hay dos ceros en A y C". Otro contestó: “Ninguna respuesta es correcta, los números no están separados por comas”.

https://twitter.com/chistesfelices/status/1616879185703669760 ¿Dónde hay dos siete, dos ceros? pic.twitter.com/iaXphzxcVR — Chistes Felices (@chistesfelices) January 21, 2023

Virales: ¿cuál es la respuesta correcta?

Para los participantes que dieron con la respuesta en tiempo, es válido destacar que son personas con capacidades mentales y de concentración muy desarrolladas. Pero, también, que tienen una gran capacidad resolutiva porque este enigma tenía una pequeña trampa en el enunciado y solo había que resolverlo con comprensión lectora.

Para llegar a la respuesta correcta, hay que prestarle atención a las comas que dividen las palabras. Entonces, el jugador descubrirá que se están mencionando números independientes. Y la manera más fácil de resolverlo es convertir el enunciado en números. Dos, siete, dos ceros=2, 7, 00. Por ende, la respuesta correcta es la C.