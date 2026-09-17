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Demolición en Ciudad

Usurpó una casa y alquilaba habitaciones a $200.000 en condiciones deplorables

La casa estaba en la esquina de Maipú y José Federico Moreno, de la Ciudad de Mendoza. El Municipio demolió el inmueble tras la denuncia de vecinos

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza llevó adelante la demolición de una casa en ruinas ubicada en la esquina de Maipú y José Federico Moreno. La propiedad, que se encontraba usurpada desde hacía tiempo, funcionaba como un negocio clandestino donde se subalquilaban habitaciones en condiciones de extrema precariedad.

El operativo se desplegó a partir del alerta de los propios vecinos, quienes canalizaron sus denuncias a través de la herramienta preventiva Ojos en Alerta. La rápida intervención de las autoridades locales permitió constatar el riesgo estructural y sanitario del lugar, activando las medidas necesarias para desactivar este punto de conflicto en pleno centro mendocino.

Dentro de la vivienda, las inspecciones revelaron la existencia de 16 habitaciones improvisadas que eran cobradas a un valor de $200.000 mensuales cada una. A pesar de la elevada suma exigida a las familias vulnerables que allí residían, el lugar no contaba con servicios básicos indispensables como acceso a la red de agua potable ni conexión eléctrica.

La demolición de la casa se ejecutó como parte de la aplicación de la Ley Antiaguantadero, una iniciativa promovida por el municipio para erradicar propiedades abandonadas que son utilizadas para el delito o la explotación ilegal. Con el derribo de esta estructura, la comuna busca llevar tranquilidad al barrio, garantizar la seguridad ciudadana y evitar que se sigan cometiendo este tipo de abusos.

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