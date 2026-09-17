Usurpó una casa y alquilaba habitaciones a $200.000 en condiciones deplorables

El operativo se desplegó a partir del alerta de los propios vecinos, quienes canalizaron sus denuncias a través de la herramienta preventiva Ojos en Alerta. La rápida intervención de las autoridades locales permitió constatar el riesgo estructural y sanitario del lugar, activando las medidas necesarias para desactivar este punto de conflicto en pleno centro mendocino.

Dentro de la vivienda, las inspecciones revelaron la existencia de 16 habitaciones improvisadas que eran cobradas a un valor de $200.000 mensuales cada una. A pesar de la elevada suma exigida a las familias vulnerables que allí residían, el lugar no contaba con servicios básicos indispensables como acceso a la red de agua potable ni conexión eléctrica.