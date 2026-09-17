¿Julieta Prandi la peor de todas?: el gesto que enfureció a los hermanos de Emanuel Ortega

El martes Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil y la celebración volvió a poner bajo la lupa la supuesta interna familiar del clan Ortega. La pareja celebró su boda con apenas 36 invitados y llamó la atención la ausencia de los hermanos del cantante.
Evangelina Salazar explicó que sus hijos tenían “otros compromisos”, pero poco después aparecieron imágenes de Julieta Ortega tomando un café cerca del lugar. La situación alimentó las versiones sobre un distanciamiento entre la actriz y Prandi.
En el programa SQP, Majo Martino habló sobre el comienzo de la relación entre Prandi y Ortega y aseguró que Ana Paula Dutil, expareja del cantante, habría sufrido al ver las numerosas fotos y videos que la modelo compartía junto a Emanuel. Según la panelista, la familia le habría pedido a Prandi que dejara de publicar contenido porque esas imágenes le generaban dolor a Dutil.
Además, en otro programa, Yanina Latorre compartió el mensaje de una persona cercana a Julieta Ortega, quien cuestionó duramente a Prandi y la acusó de haber generado una división dentro de la familia. Estas versiones se suman a otros episodios que alimentaron los rumores de una interna.