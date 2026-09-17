¿Julieta Prandi la peor de todas?: el gesto que enfureció a los hermanos de Emanuel Ortega

Evangelina Salazar explicó que sus hijos tenían “otros compromisos”, pero poco después aparecieron imágenes de Julieta Ortega tomando un café cerca del lugar. La situación alimentó las versiones sobre un distanciamiento entre la actriz y Prandi.

En el programa SQP, Majo Martino habló sobre el comienzo de la relación entre Prandi y Ortega y aseguró que Ana Paula Dutil, expareja del cantante, habría sufrido al ver las numerosas fotos y videos que la modelo compartía junto a Emanuel. Según la panelista, la familia le habría pedido a Prandi que dejara de publicar contenido porque esas imágenes le generaban dolor a Dutil.