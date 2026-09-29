Empleadas domésticas: cuánto valdrá la hora en octubre de 2026 y cómo quedarán sus sueldos

De acuerdo con la Ley 26.844, quienes cumplen jornadas inferiores a 24 horas semanales para un mismo contratante cobran bajo la modalidad por hora al terminar la jornada o la semana, mientras que a partir de las 24 horas semanales rige obligatoriamente la liquidación mensual proporcional.

Aumento confirmado para el personal de casas particulares durante octubre de 2026. Imagen ilustrativa.

Aumento de octubre del personal doméstico en Argentina

Precisamente, con la nueva escala, el valor mínimo para el personal dedicado a tareas generales es de $4.064,08, categoría que incluye principalmente: