El pasado 4 de septiembre, la madre de Linden Cameron, Golda Barton, llamó a la Policía para solicitar un equipo de intervención en casos de crisis porque su hijo estaba sufriendo un episodio por una "ansiedad grave por separación", ya que su madre fue a trabajar por primera vez en más de un año.

Los agentes que respondieron al incidente le dispararon varios tiros a Cameron, quien todavía permanece hospitalizado tras sufrir lesiones en el hombro, los tobillos, los intestinos y la vejiga.

Según se desprende de la grabación de la llamada de Barton a la Policía, la cual también fue publicada este lunes, la mujer explicó que Cameron había tenido tendencias violentas en el pasado y que aquella noche posiblemente amenazó con dispararle a uno de sus compañeros de trabajo.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, Barton señaló que necesitaba que su hijo fuera llevado a un hospital. Además, la madre explicó que Cameron tiene problemas de salud, teme a la Policía, no le gustan los agentes y que probablemente trataría de huir.

Cuando se le preguntó si el menor tenía acceso a armas en la casa o si estaba armado, la mujer dijo que creía que no, pero agregó que era posible que tuviera una pistola falsa.

20-159727 Body-Worn Camera Footage

Poco después, los agentes lograron localizar a Cameron, comenzaron a perseguirlo y le instaron varias veces a que se tirara al suelo, órdenes que el menor ignoró.

Momentos más tarde, un oficial disparó 11 veces contra el niño, aunque no está claro qué impulsó al agente a utilizar el arma. "No me siento bien. Dígale a mi mamá que la quiero", se escucha decir a Cameron poco después del tiroteo.

Previamente se había confirmado que en el lugar no había ningún arma.