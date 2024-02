Vendimia Solidaria y Cilsa celebran una década de trabajo por las personas con discapacidad

Fundación Grupo América CILSA (20).jpeg La directora de la Fundación Grupo América (a la que pertenece Vendimia Solidaria), Barbarita Vila, junto a la presidenta de Cilsa, Silvia Carranza. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

La alianza de Vendimia Solidaria y Cilsa se dio a partir de la entrega de un reconocimiento de la entidad, creada en Santa Fe en 1996, al presidente de la Fundación Grupo América, Daniel Vila, y a su esposa Pamela David por su aporte a la tarea social.

"Nosotros empezamos a tratar con Vendimia Solidaria a través de un premio, que ya no se otorga más, en el espacio Premio Cilsa al Compromiso Social, ahí nos conocimos. Luego de este reconocimiento que les otorgamos empezamos a trabajar juntos en esta alianza que nos fortaleció mutuamente", expresó la presidenta de Cilsa, Silvia Carranza.

"El convenio lo formalizamos hace 10 años, pero ya veníamos haciendo entrega de elementos ortopédicos. Vendimia Solidaria nos brinda becas de estudios superiores para uno de nuestros programas, que es el programa de Formación de Becas de Estudio Superior. Es una contrapartida de camino solidario que establecemos entre los dos", comentó Carranza.

Fundación Grupo América CILSA (21).jpeg El año pasado se entregaron 72 equipos ortopédicos en un acto que se realizó en las instalaciones de Fundación Grupo América. Allí confluyeron referentes de Cilsa. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

La historia de Silvia Carranza, amiga de Vendimia Solidaria

Silvia Carranza es una reconocida referente de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad que lleva muchos años posibilitando a personas de todo el país el acceso a una silla de ruedas.

Se destaca como la primera presidente mujer de Cilsa, una organización comprometida con la inclusión de personas con discapacidad y de bajos recursos.

Diagnosticada con poliomielitis a los siete meses, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y causa debilidad muscular, Silvia enfrentó desafíos desde temprana edad cuando los músculos de sus piernas se vieron afectados por el virus, llevándola eventualmente a depender de una silla de ruedas.

A pesar de haber cursado la primaria en una escuela convencional, debió sortear dificultades cuando ganó una beca para ingresar a un secundario privado, pero le pusieron el obstáculo de que las instalaciones no estaban en condiciones para recibirla.

Fundación Grupo América CILSA (5).jpeg Un día de fiesta en las instalaciones de Fundación Grupo América por una nueva entrega de sillas de ruedas. Estuvieron la directora de Fundación Grupo América, Barbarita Vila; la presidenta de Cilsa, Silvia Carranza; la directora ejecutiva de la Fundación Grupo América, Gabriela Alé, y la reina de la Vendimia, Ana Laura Verde. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

"A veces me entristecía no poder seguir el ritmo de mis compañeros, pero pensaba: 'Si estas son las circunstancias de la vida que me han tocado, ¿por qué no vivirlas?'", reflexionó en más de una entrevista, siendo una verdadera influencer para tantas personas que tienen algún tipo de discapacidad y enfatizó: "Todo lo que hago, no lo hago solo por lo que me faltó, sino por lo que sí tuve y deseo que otros también puedan disfrutar".

