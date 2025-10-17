Con el respaldo de Fundación Grupo América, la Virreina Nacional de la Vendimia colaboró con APID

Por su parte, Eduardo Naldini, miembro del consejo directivo de APID, señaló que "aquí a las personas se las prepara para la vida, apuntando a su autonomía e inclusión. Participamos en muchas competencias y torneos para personas con discapacidad, y el deporte y la actividad física es uno de los principales ejes que trabajamos, primero por el cuidado de la salud y segundo porque fortalece su desarrollo integral".

Asimismo, Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América, expresó: "Destacamos la importancia de la labor que realiza APID y los esfuerzos de Fundación Grupo América por actuar de manera federal en toda la provincia. Agradecemos a la Virreina Nacional de la Vendimia por haber detectado necesidades específicas de la institución y permitir que esta donación tenga un impacto real en la vida de quienes participan del centro".

virreina entrega materiales deportivos APID (3) Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América junto a Sofía Perfumo y Eduardo Naldini de APID

La iniciativa se realiza gracias a la donación anual de Fundación Grupo América a través del programa Vendimia Solidaria, que permite a la Reina y la Virreina Nacional elegir instituciones con necesidades puntuales y contribuir a su fortalecimiento. Con acciones como esta, el programa y las representantes vendimiales continúan generando oportunidades de aprendizaje, recreación y crecimiento, demostrando que la solidaridad y el deporte son herramientas que hacen la diferencia.