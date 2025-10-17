Con el respaldo de Fundación Grupo América, la Virreina Nacional de la Vendimia colaboró con APID

La Virreina Nacional de la Vendimia 2025, Sofía Perfumo, junto a Fundación Grupo América, colaboró con el centro de día APID (Asociación de Protección Integral a personas con Discapacidad), una institución que acompaña a más de 30 personas de diversas edades, promoviendo su desarrollo, autonomía e inclusión.
La donación incluyó pelotas, colchonetas, aros, conos, mancuernas y bandas de resistencia, herramientas que fortalecerán las clases de educación física y las actividades recreativas del centro, ubicado en el departamento natal de la Soberana, General Alvear.
"Conozco APID desde adentro, mi abuela y mi tía formaron parte de la primera comisión directiva, y sé del compromiso y cariño con que trabajan, así como lo necesarios que eran estos materiales para seguir fortaleciendo las actividades que realizan todos los días", detalló Sofía Perfumo. "Agradezco a Fundación Grupo América por la oportunidad de colaborar con APID, una institución que hace tanto por las personas con discapacidad de mi departamento", enfatizó la Virreina.
Por su parte, Eduardo Naldini, miembro del consejo directivo de APID, señaló que "aquí a las personas se las prepara para la vida, apuntando a su autonomía e inclusión. Participamos en muchas competencias y torneos para personas con discapacidad, y el deporte y la actividad física es uno de los principales ejes que trabajamos, primero por el cuidado de la salud y segundo porque fortalece su desarrollo integral".
Asimismo, Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América, expresó: "Destacamos la importancia de la labor que realiza APID y los esfuerzos de Fundación Grupo América por actuar de manera federal en toda la provincia. Agradecemos a la Virreina Nacional de la Vendimia por haber detectado necesidades específicas de la institución y permitir que esta donación tenga un impacto real en la vida de quienes participan del centro".
La iniciativa se realiza gracias a la donación anual de Fundación Grupo América a través del programa Vendimia Solidaria, que permite a la Reina y la Virreina Nacional elegir instituciones con necesidades puntuales y contribuir a su fortalecimiento. Con acciones como esta, el programa y las representantes vendimiales continúan generando oportunidades de aprendizaje, recreación y crecimiento, demostrando que la solidaridad y el deporte son herramientas que hacen la diferencia.