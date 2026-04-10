Un paseo entre las nubes

“Cuando era estudiante, me llevaba cuatro o cinco horas volver a casa desde la escuela”, recordó Shi, al evocar la vida antes de que se construyera el puente. “Mis abuelos nunca habían ido a la ciudad. En ese entonces, parecía que ni los pájaros podían salir de estas montañas”.

Las montañas nunca fueron fáciles de cruzar. En la década de 1930, mientras la guerra se extendía por China, se abrió en estos acantilados una “línea vital en tiempos de guerra”. Más de 2.000 trabajadores, que cargaban sus propios alimentos y herramientas, pasaron siete meses tallando lo que luego sería la carretera de Aizhai.

La ruta que construyeron apenas alcanzaba los 6 kilómetros, pero serpenteaba a través de 13 curvas cerradas en una ladera de apenas unos cientos de metros de altura. En algunos tramos, 26 curvas en zigzag parecían superponerse unas sobre otras.

Los habitantes locales tenían un dicho: “La pendiente de Aizhai, montañas sobre montañas, 13 curvas: en cada curva, una puerta al infierno”.

Los atascos podían durar medio día y los accidentes eran frecuentes, a veces mortales.

En 1992 se creó el escuadrón de policía de tránsito de Aizhai. Sin terreno plano donde ubicarse, los agentes construyeron un puesto en los árboles: tablas de madera clavadas entre ramas, suspendidas sobre el borde del acantilado. Desde ese precario lugar dirigían el tráfico, colgados en el aire.

Para 2004, las autoridades provinciales aprobaron una nueva autopista que conectaría Jishou, el centro urbano del oeste de Hunan, con Chadong, un pueblo en la frontera con Chongqing.

p4-aizhai grand bridge-3 Los visitantes pueden experimentar diversas culturas étnicas en el oeste de la provincia de Hunan. MEI TAO / PARA CHINA DAILY.

Pero quedaba un desafío: cruzar el Gran Cañón de Dehang, una garganta de más de 1.000 metros de ancho y 500 metros de profundidad, sin dañar su frágil ecosistema.

“El microclima aquí es extremo”, explicó Zhang Yongjian, ex subingeniero jefe del proyecto.

La niebla cubre la zona casi la mitad del año. En invierno, las temperaturas en la montaña son cinco grados más bajas que en el valle, lo que limita considerablemente el período de construcción, agregó.

Tras tres años de planificación, los ingenieros encontraron una solución: separar las torres del tablero. Las torres se ubicaron en las cumbres, mientras que el tablero quedó suspendido debajo.

Esta innovación redujo la excavación en 700.000 metros cúbicos, suficiente tierra como para llenar una cancha de fútbol hasta la altura de un edificio de 20 pisos. Según Zhang, este diseño se adaptó al terreno y protegió el entorno natural a ambos lados.

Cuando el puente se inauguró el 31 de marzo de 2012, la transformación fue inmediata: un trayecto que antes tomaba 30 minutos pasó a durar apenas un minuto.

Hoy, el puente Aizhai, junto con el Gran Cañón de Dehang y las aldeas locales de la etnia miao, forma un importante atractivo turístico.

En estas comunidades étnicas, los tambores reciben a los visitantes al ritmo de tradiciones centenarias, mientras que los deportes extremos en el puente atraen a aventureros de todo el mundo. A lo largo de las rutas de montaña, carreras de ciclismo y maratones se desarrollan ahora con un telón de fondo de acantilados imponentes y montañas verdes.

El flujo constante de visitantes también impulsó los negocios locales. Restaurantes y alojamientos se alinean en los caminos de acceso para atender la creciente demanda.

Wang Shouyong, quien dirige una empresa turística en la zona del cañón de Dehang, fue testigo directo de esta transformación. “Es un ejemplo vivo de cómo convertir una brecha natural en una vía de paso, y luego esa vía en un motor de revitalización rural”, afirmó.

Por YANG FEIYUE.