La denuncia de la madre de Djokovic: "Está en condiciones inhumanas"

djokovic-juegos.jpg

"Novak solo tiene almuerzo y cena, no tiene desayuno. Me lo dijo él mismo. Las condiciones son inhumanas, solo tiene una pared para mirar, ni siquiera puede ver el parque porque no tiene ventanas", dijo Dijana al hablar sobre cómo está su hijo en el hotel.

"Demostró que incluso un país pequeño y heroico como Serbia puede tener al mejor deportista de todos los tiempos. Esto no se puede ocultar. Pueden encarcelarlo hoy o mañana, pero la verdad siempre encuentra su camino. Novak (Djokovic) es el Espartaco del nuevo mundo que lucha por la igualdad de todas las personas del planeta, sin importar a qué Dios recen o cuánto dinero tengan", exclamó.

Los pedidos de Nole

Djokovic hizo algunos pedidos para sentirse mejor en el Park Hotel de Melbourne, un centro migratorio de la ciudad.

Nole pidió un chef personal (quiere mantener su dieta libre de gluten) y solicitó que lo cambien a un complejo que tenga una cancha de tenis, donde el serbio pagaría un grupo de agentes de seguridad privados para el traslado. Así lo dijo el Daily Mail en su versión auatraliana, que añadió que los pedidos fueron rechazados por la Fuerza Fronteriza Australiana y deberá cumplir las mismas reglas de las 32 personas que se encuentran aisladas.