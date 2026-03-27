WhatsApp ya permite tener dos cuentas en el mismo equipo

Este anuncio responde a una demanda creciente de los usuarios que, por diferentes razones, mantenían dos dispositivos para gestionar sus comunicaciones personales y laborales.

La principal ventaja de esta nueva característica radica en su practicidad. Ya no será necesario portar dos teléfonos, o cerrar y abrir sesión cada vez que se quiera cambiar de cuenta.

Ahora, con un simple toque, se podrá alternar entre el perfil personal y el laboral.

Esto, sin duda, optimiza el tiempo y facilita la gestión de las conversaciones en una plataforma que se ha vuelto esencial para la comunicación diaria.

WhatsApp: requisitos para poder tener dos cuentas en el mismo equipo

Sin embargo, para poder disfrutar de esta funcionalidad, es necesario cumplir con un requisito técnico: contar con una segunda tarjeta SIM o un dispositivo que acepte multi-SIM o eSIM.

Esto implica que, para tener dos cuentas, hacen falta dos líneas telefónicas, lo cual podría implicar un coste adicional para el usuario.

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No obstante, la tendencia hacia la adopción de la tecnología eSIM podría simplificar este proceso en un futuro cercano.

La configuración de la segunda cuenta en WhatsApp es un proceso sencillo y directo. Basta con acceder a los ajustes de la aplicación, hacer clic en la flecha junto al nombre del usuario y seleccionar la opción "Añadir cuenta".

Además, la gestión independiente de las configuraciones de privacidad y notificaciones para cada cuenta es un plus. Esto permite, por ejemplo, mantener silenciadas las notificaciones laborales durante el fin de semana o las vacaciones, sin afectar las notificaciones personales.

Por otro lado, WhatsApp ha hecho un llamado importante respecto a la seguridad. Insta a los usuarios a evitar la descarga de aplicaciones no oficiales que prometen esta funcionalidad, ya que podrían comprometer la privacidad y la seguridad de los datos.

La recomendación es siempre utilizar la versión oficial de WhatsApp para garantizar una experiencia segura y confiable.

Esta actualización forma parte de una serie de mejoras que Meta ha estado implementando en WhatsApp, como la edición de mensajes enviados, una función similar a la que se encuentra en otras plataformas de redes sociales.

Fuente: elmundo.es