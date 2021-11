WhatsApp: se vienen 11 novedades importantes

No obstante, la plataforma de mensajería instantánea continúa siendo la más utilizada del mundo. Y aunque sus modificaciones son paulatinas, esto no quiere decir que no sume nuevas herramientas para satisfacer a sus más de 2 mil millones de usuarios.

Hasta que una nueva función llega a todo el mundo, pasa por varias fases: filtraciones, primeras pruebas en versiones betas y, finalmente, la activación para todos. Es así que las siguientes novedades se filtraron o confirmado con anterioridad y deberían llegar pronto. WhatsApp para iPad y tablets

Una de las funciones más esperadas de WhatsApp es su versión para iPad y tablets Android, algo que WaBetaInfo nos adelantó hace un par de años y todavía sigue pendiente. En este caso, el retraso podría tener que ver con que depende del nuevo modo multidispositivo.

Te puede interesar: Buscan a un niño de 11 años desaparecido en Guaymallén

En la actualidad, el nuevo modo multidispositivo de WhatsApp te permite chatear sin depender del móvil, aunque en esta primera fase esto es posible en WhatsApp Web, WhatsApp Desktop y en un dispositivo Portal. Se espera que más adelante sea permita utilizar WhatsApp a la vez en el celular y en tu iPad o tablet Android.

WhatsApp en varios celulares

Si finalmente se concreta la llegada de apps a las tablets, también debería ser posible usar una misma cuenta de WhatsApp en varios smarphones, sin tener que recurrir a trucos.

Los rumores indican que, efectivamente, una futura versión de modo multidispositivo de WhatsApp debería permitirte registrar un segundo celular como dispositivo vinculado, manteniendo el cifrado y de forma independiente.

Copias de seguridad más controladas

Una novedad con sabor agridulce son las nuevas opciones avanzadas para gestionar las copias de seguridad de WhatsApp en dispositivos Android. Más opciones, pero con el rumor de que podría estar relacionado con el fin del almacenamiento gratuito.

De esta manera, WhatsApp te dejará elegir si quieres incluir fotos, audio, vídeos, documentos y otros archivos en la copia de seguridad. Hasta el momento, las copias de seguridad de WhatsApp no se descuentan del almacenamiento de Google Drive, pero esto podría cambiar en un futuro.

Comunidades

Las comunidades de WhatsApp son una de las novedades más misteriosas, pues por el momento no hay demasiados detalles sobre qué serán exactamente o cómo se comportarán. En un principio, parecen muy similares a los grupos.

Los rumores indican que las comunidades serán un modo de agrupar grupos de WhatsApp de forma temática. De este modo, una comunidad podría contener en su interior distintos grupos sobre temas más concretos.

Te puede interesar: Elecciones Legislativas 2021: la multa por no ir a votar

Reacciones a mensajes

WaBetaInfo adelantó que WhatsApp está preparando las reacciones a mensajes, es decir, la opción de elegir un emoji como respuesta a un mensaje. Por las imágenes filtradas, funcionarían como en Facebook Messenger o Instagram.

Básicamente, con un toque prolongado en un mensaje podrás elegir cualquier emoji para responder al mensaje sin decir ni una palabra. La otra persona recibirá una notificación de que su mensaje tuvo una reacción.

Temas

Una novedad de la que todavía no existen detalles, pero que mayor expectativa generó, es la posibilidad de cambiar los colores de la interfaz, para personalizar el aspecto de la aplicación.

Hace unos meses, WaBetaInfo informó que la aplicación estaba trabajando en permitir a los usuarios modificar los colores de algunos elementos de la interfaz como el color que se muestra en botones y textos, aunque desde entonces no hubo más información al respecto.

Borrar mensajes sin límite de tiempo

Si te arrepentís de un mensaje que enviaste en WhatsApp, tenés exactamente 68 minutos y 16 segundos para poder borrar el mensaje para todos. Este es el límite que implementó la aplicación en 2017.

Sin embargo, recientemente se encontraron indicios de que WhatsApp podría elminar el límite de tiemmpo para borrar un mensaje. Es decir, técnicamente podrías borrar cualquier mensaje que hayas enviado, en cualquier momento.

Transcripción de audios

WhatsApp viene modificando su función de notas de voz desde hace un tiempo, con una nueva grabadora y reproductor. Parte de esta renovación permitirá transcribir el texto de una nota de voz.

Por el momento, las pruebas filtradas fueron iPhone y mediante el servicio de reconocimiento de voz de Apple. Habrá que ver si la función acaba llegando y si WhatsApp la implementa también en dispositivos con Android.

Transferir chats entre iPhone y Android

WhatsApp sorprendió a todos permitir pasar los chats de WhatsApp entre plataformas, algo que comenzó a ser posible por primera vez con los nuevos celulares plegables de Samsung y, más tarde, con los Google Pixel 6.

Por ahora, solo es posible pasar los chats de iPhone a un puñado de celuares Android, pero habrá cambios próximamente. Primero, Google anunció que será posible con cualquier móvil lanzado con Android 12 y, además, sigue pendiente el paso inverso: pasar chats de Android a un iPhone.

Más opciones de seguridad

Va a ser uno de los cambios de privacidad más importante de WhatsApp de los últimos tiempos: poder ocultar selectivamente tu foto de perfil, hora de última conexión e info de algunos de tus contactos.

Para ello, WhatsApp introducirá la opción adicional de Mis contactos, excepto... que te permitirá mantener ese apartado visible para todos menos para quienes especifiques. Estos cambios de ajustes ya funcionan en la versión beta, pero tardará en llegar a todos.

"Páginas amarilas" en WhatsApp Business

Una de las pocas novedades que fueron confirmadas directamente por la empresa es el directorio de empresas cercanas, una especie de páginas amarillas integradas directamente en la aplicación.

Bajo el nombre de negocios cercanos y accesible al iniciar una nueva conversación, mostrará negocios que usan WhatsApp Business a tu alrededor y diferenciados en categorías. Este directorio ya funciona como prueba piloto en Brasil, y próximamente se sabrá si se extiende a otros puntos.