Las reacciones a los mensajes en WhatsApp son una realidad desde el 5 mayo del presente año cuando el CEO de Meta, sin embargo esta función sólo dispone de 6 emojis en total.

whats1.jpg Tecnología. WhatsApp: se podrá reaccionar a los mensajes con cualquier emoji.

Los emojis que indican like, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y choque de dos manos o clap; son los únicos que actualmente se encuentran disponibles dentro de la plataforma de mensajería.

Sin embargo, habiendo más de 6.000 emojis disponibles en los teclados de los celulares y computadores, los desarrolladores de la aplicación consideraron que sería buena idea que los usuarios reaccionen con cualquiera que ellos deseen.

Por lo que las primeras pistas de lo que sería esta función ya está llegando a las versiones Beta de Android y iOS.

Según el portal WaBetaInfo, que se encarga de difundir las últimas funciones y actualizaciones de Whatsapp, como también de filtrar información sin confirmar, la posibilidad de reaccionar con cualquier emoji de los disponibles en la plataforma ya es una realidad en las versiones beta 2.22.15.6 para Android y 22.14.0.71 para iOS.

Lo que sería un indicio de que muy pronto esta función estará disponible para todas las versiones descargadas de la plataforma de mensajería.

De acuerdo a la manera en que se ha presentado en la versión Beta, la forma de reaccionar con cualquier emoji a los mensajes sería la siguiente:

- Mantener pulsado el mensaje al que se desea reaccionar.

- Cuando aparezcan en la pantalla los 6 emojis que ya se encuentran disponibles, justo al lado de ellos se verá un + en color gris.

- Al presionar la imagen del +, en Android se mostrará el teclado activado en la sección de emojis para agregar, y en iOS aparecerá un listado con todos los emojis.

Según las filtraciones del portal, de esta manera se podrían agregar los emojis a la sección de reacciones, sin embargo habrá que esperar a ver si esta barra será personalizable, pudiéndose agregar de manera predeterminada lo emojis favoritos, o si al igual que la sección de emoticones, se mostrarán los utilizados recientemente.

En todo caso, por ahora, casi ningún usuario tiene acceso a esta función ya que la versión beta es muy limitada, por lo que hay que esperar a una confirmación oficial de la compañía.