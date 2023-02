whattss.jpg Tecnología. WhatsApp prohibirá la app a los que tengan estas aplicaciones.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea de Meta, emitió un duro comunicado para las personas que utilizan apps no oficiales. Revisá el listado de APK afectadas.

WhatsApp se convirtió en la plataforma de mensajería más popular del mundo. Pero el crecimiento también provocó la proliferación de versiones no autorizadas que poseen herramientas con mayor nivel de personalización - como por ejemplo WhatsApp Plus - que fascinaron a los usuarios.

Sin embargo, la compañía de Meta no ve esto con buenos ojos y emitió una dura advertencia.

Según informó, el conglomerado tecnológico, cuyo propietario es Mark Zuckerberg, comunicó que eliminará las cuentas de las personas que utilicen APK no autorizada como WhatsApp Plus y GB WhatsApp.

Para evitar posibles sanciones, los usuarios deberán desinstalar estas apps y descargar la versión original en el Play Store.

A través de un comunicado, la app de Meta informó: "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente", significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Seguido, si no utilizas la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente".

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del Servicio", aseguró la compañía. "WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", agregaron.

Si estás entre las personas que optaron por utilizar una versión no oficial de la app, es posible que debas guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes regresar a WhatsApp.