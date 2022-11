WhatsApp: nueva función para decirle chau a los grupos molestos

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo usar el emoji de la cara con un ojo descubierto en WhatsApp

No obstante, los grupos suelen ser muy molestos cuando tienen muchos integrantes que no dejan de interactuar en el chat. Por este motivo muchas personas deciden archivarlos y silenciarlos. Dentro de poco tiempo, esto ya no será necesario, ya que WhatsApp prepara una interesante función.

Grupos de WhatsApp 2.jpg WhatsApp está en constante actualización para no perder usuarios.

La actualización que prepara WhatsApp para los grupos

La empresa de Meta decidió ocultar la llegada de notificaciones al celular cuando se trate de mensajes que provengan de grupos de WhatsApp con muchos integrantes. Así, ya no serán tan molestos y cada persona podrá leerlos cuando más desee.

Entonces, se silenciarán automáticamente los grupos que tengan más de 1.024 participantes. Aunque no hay una fecha exacta, estará disponible próximamente tanto para quienes cuenten con un dispositivo con sistema operativo Android, como para quienes tengan un celular con iOS.

►TE PUEDE INTERESAR: El perturbador significado del corazón negro en WhatsApp

Esto se suma a una de las actualizaciones más recientes de WhatsApp: las Comunidades. En ellas se puede organizar "con facilidad", según asegura la empresa, a todos los grupos relacionados. Así, permite enviar avisos generales y crear un espacio entre, por ejemplo, vecinos y miembros de una misma escuela.

Grupos de WhatsApp.jpg Los grupos de WhatsApp numerosos dejarán de ser un problema.

Si se utiliza la herramienta de Comunidades, además, la función que silencia los chats automáticamente será de gran ayuda, ya que tener muchos grupos (y más si son similares) resulta muy estresante para una gran cantidad de personas.

Para usarla, se deberá elegir un nombre y una foto, así como establecer una descripción. En cada Comunidad existirá la opción de crear grupos internos, pero también podrán sumarse algunos ya existentes de los que formemos parte. Lo fundamental de esta pestaña que se encuentra a la izquierda de los chats (identificada con un dibujo de 3 personas), es que sirve para enviar el mismo mensaje de manera masiva.

Por otro lado, para silenciar cualquier grupo de forma manual, lo primero es abrir el chat. Luego, se deberá pulsar en los 3 puntos que se encuentran en la esquina superior derecha, donde se abrirá una lista de opciones. Allí, hay que visualizar "Silenciar notificaciones" y seleccionar.