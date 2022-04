WhatsApp: cómo saber cuántas veces un contacto vio tus estados

Te puede interesar: Modo borracho en Whatsapp: cómo evitar enviar "algunos" mensajes

Sin embargo, aún no puede saber cuántas veces uno de tus contactos vio uno de tus estados. O al menos no sin recurrir un sencillo truco.

Para saber quién observa tus historias, deberás utilizar la app no oficial WhatsApp Plus. Aunque antes de recurrir a ella debés saber que pueden suspender tu cuenta por usar una versión no autorizada por la compañía.

Si decidiste correr el riego, tras completar su instalación, debés seguir los siguientes pasos.

Abrir la aplicación y registrar tu número de teléfono al igual que en WhatsApp.

Publicar un estado-

Luego, tocar en el ícono del ojo -ubicado en la parte inferior- para ver los contactos que visualizaron tus historias.

Finalmente, hacer clic en el botón de visto que aparece al costado de cada persona para ver la cantidad de veces que abrieron tu estado.

¿Cómo controlar quienes pueden ver tus estados?

Solo las personas que tienen tu número de celular agendado pueden ver las actualizaciones de estado. No obstante, se puede configurar que personas pueden tener acceso a tus Estados de WhatsApp.

Te puede interesar: Modo borracho en Whatsapp: cómo evitar enviar "algunos" mensajes

En Android: Tocar Más opciones > Privacidad de estados.

En iPhone: Pulsar Privacidad.

Mis contactos: todos los contactos podrán ver las actualizaciones de estado.

Mis contactos, excepto…: todos tus contactos podrán ver tus actualizaciones de estado, excepto aquellos que seleccionados.

Solo compartir con…: solo podrán ver las actualizaciones de estado con los contactos que seleccionados.

Cabe recordar que los ajustes no se aplicarán en las historias ya publicadas y que solamente serán de este modo después de que se apliquen los cambios.