WhatsApp: cómo marcar un mensaje como "no leído"

A veces se hace difícil hacer un seguimiento de todos los datos que se reciben o, si estás distraído/a, es probable que algunas de las cosas que leas se te pasen por alto.

Los usuario de WhatsApp pueden marcar los mensajes que les llegan como no leídos, o sea, sacar el tilde color azul, y aplicar una nueva modalidad "invisible" para leer lo que llega sin clavar viso.

Esta posibilidad se encontrará disponible en caso de haber abierto el chat de WhatsApp accidentalmente en la app de mensajería instantánea. Cabe aclarar que no se trata de una función para que el emisor sepa o no si viste el mensaje, sino de una herramienta que te permitirá que el mensaje figure como no leído.

Para esto no hace falta descargar otras aplicaciones, solo es necesario tener la plataforma actualizada. La herramienta se encuentra disponible tanto para Android como IOS. La función estará principalmente destinada a los usuarios que se olviden de contestar un mensaje.

¿Cómo marcar un mensaje como no leído en WhatsApp?