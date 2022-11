Twitter: Elon Musk quiere que los usuarios paguen por ver videos

De acuerdo con un correo electrónico interno visto por el medio The Washington Post, los usuarios podrán cobrar al resto de usuarios para ver algunos de sus videos, con montos que van desde 1 a 10 dólares. Twitter se quedará con una pequeña comisión.

En caso de que los usuarios decidan no pagar por ese contenido, aunque no lo podrán ver, seguirán teniendo la oportunidad de poner me gusta y retuitear la publicación.

Twitter.jpg Twiter tiene entre manos algunos cambios ideados por su flamante dueño ElonMusk.

Por ahora no se sabe cuándo Twitter introducirá esta nueva función de pagos por videos, pero llegará en cualquier momento.

Editar tuits: La red social añadiría esta función para todos los usuarios

La función para editar tweets, permite a los usuarios realizar un cambio en un tuit dentro de los 30 minutos de haberlo enviado. Es una opción que solo está disponible para los suscriptores de Twitter Blue.

Sin embargo, en un futuro cercano esta situación podría cambiar si se confirma lo que han filtrado algunos informes. Es que Elon Musk está considerando la posibilidad de liberar esta función para que esté disponible para todos los usuarios en forma gratuita.

editar tweet.jpg Por el momento solo está disponible para los suscriptores de Twitter Blue la edición de tuits.

Los tuits editados muestran un icono de lápiz para que los demás sepan que la publicación original se modificó después de publicarse. Para mayor transparencia, estos tuits también incluyen un historial de versiones que permite a cualquier persona ver los cambios que se han realizado.

Por el momento no hay ningún comentario oficial que confirme esta acción por parte de Twitter.

