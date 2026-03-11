Durante los últimos años, el debate sobre la inteligencia artificial ha estado teñido de un pesimismo casi profético. En concreto, apocalípticos predecían un reemplazo laboral casi total de los humanos en manos de la IA. Sin embargo, un nuevo estudio realizado en marzo de este año reveló cuál es el verdadero panorama en el mundo del trabajo y cuáles son las profesiones más expuestas a una sustitución.
Nuevo estudio revela cuáles son realmente los trabajos en los que la inteligencia artificial reemplazará a los humanos
Sorpresivamente, el estudio asegura que solo unas pocas profesiones serán sustituidas por la inteligencia artificial
La inteligencia artificial aprieta, pero no ahorca
Un reciente estudio publicado por Anthropic (empresa de inteligencia artificial) liderado por los economistas Maxim Massenkoff y Peter McCrory, realiza un análisis que trae cierta calma a todos aquellos preocupados por perder su trabajo en manos de la IA.
La investigación, denominada ‘Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence’, analiza cómo se está utilizando realmente el modelo de inteligencia artificial Claude en entornos laborales a través del concepto “exposición observada”. Los resultados son contundentes: aunque en el sector informático la IA podría ejecutar teóricamente el 94% de las tareas, en la práctica solo cubre el 33%.
Esta disparidad se explica por la existencia de muros invisibles pero sólidos. Factores como la normativa legal, la necesidad imperativa de supervisión humana y las dificultades técnicas para integrar nuevos programas en sistemas antiguos actúan como frenos.
Entre los ejemplos que menciona el estudio, uno de los más resonantes es la gestión de recetas médicas: aunque un modelo de lenguaje tiene la capacidad técnica de autorizarlas, la responsabilidad ética y legal mantiene a los humanos al mando, impidiendo que la automatización total se materialice todavía. Triunfo para las personas por sobre la inteligencia artificial.
Por otro lado, al momento de mencionar puntualmente cuáles son los trabajos con mayor exposición real se encuentran en el desarrollo de software (74,5%) y la atención al cliente (70,1%). Por el contrario, oficios que requieren presencia física y destreza manual, como la mecánica o la cocina, presentan una exposición nula, ya que la robótica aún no ha alcanzado el nivel de los modelos de lenguaje.
Los investigadores sostienen que no debe ser el mozo o el kioskero quien tiene vigilar su espalda, sino el analista financiero, el abogado o el programador de alto nivel, ya que estos trabajos sí serán alcanzados por la inteligencia artificial.
Finalmente, a pesar de la explosión tecnológica desde finales de 2022, el estudio arroja un dato tranquilizador: no hay evidencia de un aumento sistemático del desempleo en los sectores más expuestos. Aunque, las proyecciones dicen que el panorama si podría ser notorio para 2034.