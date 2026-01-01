En 2026, Samsung apuesta todos sus cañones a destronar a Xiaomi como la empresa líder de tecnología móvil. Por este motivo, tal como te he anticipado anteriormente, lanzará el Galaxy S26, un teléfono tope de gama con características únicas. Aunque, eso no es todo, ya que la compañía planea sacar a la venta, también, otro smartphone.
No es el Galaxy S26: el barato teléfono que Samsung lanzará en 2026 para destronar a Xiaomi
Además del Galaxy S26, Samsung tiene entre manos el lanzamiento de otro teléfono que pondrá en aprietos a Xiaomi
Samsung planea destronar a Xiaomi con este modesto teléfono
De acuerdo a lo filtrado por el sitio especializado SmartPrix, Samsung lanzará el Galaxy A57, un celular barato, gama media, con un buen sistema de cámaras, buscando así destronar a Xiaomi y posicionarse durante todo 2026 como la empresa que lleve la delantera en el mundo tech.
Según la fuente citada, el Galaxy A57 no contará con prestaciones tan potentes y todas las luces que trae el Galaxy S26, pero promete ser uno de los teléfonos con mayor recaudación gracias a su bajo costo y a sus nobles funciones.
Este modesto smartphone, el cual contará con Android 16 y One UI 8, llegará con un nuevo sistema de cámaras como novedad principal. Samsung ha seleccionado cuidadosamente cada sensor para apostar por un apartado fotográfico mucho más avanzado, similar a lo que utilizan los dispositivos tope de gama.
En concreto, el Galaxy A57 llegará con un sensor primario Sony IMX906 de 50 megapíxeles. A esta nueva cámara se le agregará un sensor ultra gran angular, que será un ISOCELL S5K3L6 de 13 megapíxeles de resolución. También tendrá una cámara macro de 5 megapixeles y una frontal de 13 megapixeles.
Samsung también podría mantener la misma pantalla que el Galaxy A56, salgo algunos cambios en el brillo o la resolución, mientras que el procesador, sin dudas, será más potente. Aunque, por ahora restan saber más detalles sobre la autonomía que ofrecerá su batería, como así también los materiales con los cuales se fabricarán sus carcasas.
La presentación oficial de este teléfono gama media sería en Barcelona, en el mes de marzo, en el Mobile World Congress. Por aquel entonces, seguramente se habrá filtrado el precio final que tendrá el Galaxy A57, aunque, lógicamente, será mucho más barato al pertenecer al segmento económico de telefonía celular.