No es el Galaxy S26: el barato teléfono que Samsung lanzará en 2026 para destronar a Xiaomi

telefono samsung Este teléfono de Samsung seguirá la línea del Galaxy A56.

Este modesto smartphone, el cual contará con Android 16 y One UI 8, llegará con un nuevo sistema de cámaras como novedad principal. Samsung ha seleccionado cuidadosamente cada sensor para apostar por un apartado fotográfico mucho más avanzado, similar a lo que utilizan los dispositivos tope de gama.

En concreto, el Galaxy A57 llegará con un sensor primario Sony IMX906 de 50 megapíxeles. A esta nueva cámara se le agregará un sensor ultra gran angular, que será un ISOCELL S5K3L6 de 13 megapíxeles de resolución. También tendrá una cámara macro de 5 megapixeles y una frontal de 13 megapixeles.

telefono samsung a57 El tamaño de este nuevo teléfono será similar al del Galaxy A57.

Samsung también podría mantener la misma pantalla que el Galaxy A56, salgo algunos cambios en el brillo o la resolución, mientras que el procesador, sin dudas, será más potente. Aunque, por ahora restan saber más detalles sobre la autonomía que ofrecerá su batería, como así también los materiales con los cuales se fabricarán sus carcasas.

La presentación oficial de este teléfono gama media sería en Barcelona, en el mes de marzo, en el Mobile World Congress. Por aquel entonces, seguramente se habrá filtrado el precio final que tendrá el Galaxy A57, aunque, lógicamente, será mucho más barato al pertenecer al segmento económico de telefonía celular.