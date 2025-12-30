Año Nuevo
Las 50 mejores frases para saludar por WhatsApp en Año Nuevo 2026
Si no te sentís inspirado para enviar un mensaje y saludar a seres queridos en Año Nuevo, estas son las mejores frases para mandar por WhatsApp
En pocas horas iniciará el 2026, por lo que las felicitaciones y buenos deseos se viralizarán rápidamente a través de plataformas y redes sociales. En este caso, te ofrezco 50 frases emotivas que podrás enviar por WhatsApp, tanto en la víspera de Año Nuevo como en las primeras horas del 1 de enero.
A continuación, las mejores frases para mandar por WhatsApp a seres queridos:
- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que la paz y la alegría reinen en tu hogar.
- Te deseo un 2026 lleno de salud, éxito y bendiciones.
- ¡Brindemos por un nuevo año lleno de oportunidades y sueños cumplidos!
- Que este 2026 sea el mejor año de tu vida. ¡Felicidades!
- Mis mejores deseos para vos y tu familia en este nuevo comienzo.
- ¡Feliz 2026! Que cada día de este año sea una nueva aventura.
- Que la luz del Año Nuevo ilumine tus proyectos y tu corazón.
- Te deseo 365 días de felicidad absoluta. ¡Feliz 2026!
- Que este año que comienza sea el escenario de tus mayores logros.
- ¡Salud por un 2026 inolvidable!
- Que la magia del Año Nuevo transforme tus deseos en realidad.
- ¡Feliz Año! Que nunca te falte un motivo para sonreír.
- Mis más sinceros deseos de prosperidad para este 2026.
- Que el 2026 te traiga todo aquello que te haga feliz.
- ¡Felicidades en este nuevo año! Que la unión familiar sea tu mayor tesoro.
- ¡Feliz 2026! Que tus problemas duren tanto como tus propósitos de ir al gimnasio.
- ¡Feliz Año! Un sabio dijo: "No importa lo que bebas, sino con quién bebas". ¡Salud!
- Que el 2026 te traiga menos drama y más dinero.
- ¡Feliz Año Nuevo! Por fin una excusa para comer y beber sin remordimientos.
- Alerta: El 2026 está cargando... 99%... ¡Listo! A disfrutar.
- Brindo por los amigos que me aguantaron en 2025. ¡Prepárense para el 2026!
- Mi mejor propósito para el 2026 es seguir a tu lado. ¡Te amo!
- Que este 2026 nuestro amor siga creciendo cada día más.
- ¡Feliz Año Nuevo, amor de mi vida! Gracias por hacer mi mundo mejor.
- No necesito pedir deseos, mi mayor deseo sos vos. ¡Feliz 2026!
- Brindo por un año más de risas, besos y complicidad contigo.
- Que el 2026 nos encuentre más unidos que nunca.
- Sos la razón de mi sonrisa en este nuevo año. ¡Felicidades!
- ¡Feliz 2026! Un año más para amarte y cuidarte.
- Mi único plan para el 2026 es ser feliz a tu lado.
- Que este año nuevo nos regale mil momentos inolvidables juntos.
- Gracias por ser mi lugar seguro en 2025. ¡Vamos por el 2026!
- ¡Feliz Año! Te quiero hoy, mañana y todos los días de este 2026.
- Sos el mejor regalo que me dejó el año pasado y el que más quiero en este.
- Que nuestro amor sea el motor que nos impulse este 2026.
- ¡Felicidades! Sos mi persona favorita para empezar cualquier año.
- El 2026 es un libro de 365 páginas en blanco. ¡Escribí la mejor historia!
- No esperés a que el año sea bueno, hacé que sea increíble. ¡Feliz 2026!
- Que el 2026 te dé el valor de dejar atrás lo que ya no suma.
- Aprendé del ayer, viví el hoy y soñá con el mañana. ¡Feliz Año!
- Que este año nuevo sea el despertar de tu mejor versión.
- ¡Feliz 2026! No contés los días, hacé que los días cuenten.
- Que la esperanza sea tu brújula en este nuevo año.
- El éxito no es el destino, sino el camino. ¡Disfrutá el 2026!
- ¡Felicidades! Que el 2026 te encuentre persiguiendo tus sueños con pasión.
- Año nuevo, vida nueva... pero con la misma esencia de siempre.
- Que este 2026 sea el año en que te atrevas a todo.
- ¡Feliz Año! Abrí tu corazón a las nuevas sorpresas que trae la vida.
- Confía en el proceso. El 2026 tiene algo especial para vos.
- Que este año tus alas te lleven a donde tu corazón desee.