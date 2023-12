Aplicaciones-para-Navidad1.jpg Las mejores aplicaciones para disfrutar y usar en Navidad.

PNP–Polo Norte Portátil

Cuenta Regresiva para Navidad

Editor de Fotos Navideñas

Amigo Invisible - Secret Santa

Granja Navideña de Papá Noel

PNP–Polo Norte Portátil

Polo Norte Portátil es la aplicación número 1 de Santa en todo el mundo. Crea recuerdos invaluables y envía mensajes de video personalizados de parte de Santa a tus seres queridos, grandes y pequeños. Es la app original de Santa desde 2008.

A diferencia de las aplicaciones de la competencia, puedes disfrutar de nuestra prueba gratuita sin anuncios y acceder a más de 100 videos, llamadas de voz y videollamadas para niños y grandes.

Cuenta Regresiva para Navidad

Con esta aplicación vas a poder contar los días hasta Navidad con un divertido contador lleno de nieve, y desempaqueta un pequeño regalo todos los días del Adviento.

Entre las funciones de Cuenta Regresiva para Navidad, vas a elegir entre una selección de hermosos temas, con Santa y sus renos, muchos árboles de Navidad y hasta un muñeco de nieve.

Disfruta de música clásica de Navidad como "Deck the Halls" y "We Wish You a Merry Christmas" y mirá cómo cae la nieve en la pantalla del contador.

Editor de Fotos Navideñas

El Editor de Fotos Navideñas es una de las mejores aplicaciones navideñas para hacer hermosas tarjetas navideñas.

El creador de tarjetas navideñas tiene toneladas de fotos de la colección navideña, filtro navideño, marcos navideños y pegatinas navideñas para hacer un collage de fotos navideñas. Además, también puedes hacer una selfie navideña con un feliz collage navideño.

Aplicaciones-para-Navidad2.jpg Editor de Fotos Navideñas.

Amigo Invisible - Secret Santa

Secret Santa es un generador de nombres aleatorios para tus eventos de amigo invisible. También conocido como "Amigo Secreto", dibuja nombres para tus fiestas navideñas en el trabajo o entre amigos.

Con esta aplicación de tecnología muy avanzada vas a enviar correos electrónicos o mostrar el sorteo en vivo.

Ahora es fácil organizar tu intercambio de regalos, crear tu grupo y tu lista de deseos.

Granja Navideña de Papá Noel

Esta aplicación Granja Navideña de Papá Noel es un juego donde vas a preparar dulces y galletas.

Evoluciona desde una granja nevada a una ciudad navideña y a una aldea mágica. Crece desde un taller de Santa Claus con granja a una urbe mágica. Construye una ciudad nevada y ayuda a Santa con los regalos para niños.

Prepárate para el país de nieve de Papá Noel: planta heno cada día, recibe cartas de todos los niños del mundo y envía trineos cargados de regalos.