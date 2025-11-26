La nueva actualización de Xiaomi con inteligencia artificial convertirá tu teléfono en un asistente personal

Además, la inteligencia artificial también estará presente en la clásica ‘Grabadora de voz’, una aplicación casi obsoleta que ahora se renueva para permitirnos hacer múltiples tareas, entre las que se destaca la capacidad de escuchar la voz y entender tecnicismos, diferenciar dialectos y generar resúmenes estructurados automáticamente.

hyperos 3 Xiaomi lanza en China HyperOS 3, su nueva capa de personalización.

El punto fuerte de esta actualización pasará por los comandos de voz introducidos en la edición de fotos. Anteriormente, para editar una imagen era necesario tocarla y seleccionar los cambios, uno por uno, para luego hacerlos con el dedo. Ahora, le podremos decir a la inteligencia artificial qué queremos editar en una imagen. HyperOS 3 ejecutará la orden interpretando el lenguaje natural y realizando los cambios necesarios según nuestro pedido.

En lo que respecta a la edición de videos, Xiaomi incorpora una nueva línea de tiempo escalable y el guardado de borradores, algo que permite montar clips largos simplemente desde el celular.

HyperOS Xiaomi HyperOS 3 comenzará a desplegarse dentro de poco en el resto del mundo.

Por último, otra de las novedades con inteligencia artificial que incorpora la actualización de HyperOS 3 pasará por el reconocimiento que tendrá la capa de personalización sobre nuestras mascotas, agrupando sus fotos automáticamente en álbumes dedicados.

De esta forma, Xiaomi da un golpe en la mesa respecto a las funciones de inteligencia artificial, potenciando el uso que podemos darle a cualquier teléfono compatible con HyperOS 3.