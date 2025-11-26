HyperOS, la capa de personalización basada en Android que tienen los dispositivos Xiaomi, está por presentar su nueva versión. La misma ya está desplegándose en China y se estima que en las próximas semanas lo haga de manera global. Entre las novedades de esta actualización se destacan las funciones de inteligencia artificial, las cuales convertirán tu teléfono en un asistente personal.
La nueva actualización de Xiaomi con inteligencia artificial convertirá tu teléfono en un asistente personal
Si tenés un teléfono Xiaomi, Redmi o POCO compatible con HyperOS 3, podrás utilizar sus nuevas herramientas de inteligencia artificial
Xiaomi lanza HyperOS 3 con impactantes funciones de inteligencia artificial
Si bien no todos los teléfonos Xiaomi podrán contar con HyperOS 3, aquellos dispositivos que sí instalen la actualización tendrán entre sus manos un asistente personal que les ahorrará mucho tiempo en distintas tareas.
Tal como adelantan expertos, una de las funciones que estrenará HyperOS 3 es ‘Hyper Islan’, una herramienta que permite conectarnos con aplicaciones de terceros, como las de música, permitiendo arrastrar canciones y compartir contenido con un gesto rápido.
Además, la inteligencia artificial también estará presente en la clásica ‘Grabadora de voz’, una aplicación casi obsoleta que ahora se renueva para permitirnos hacer múltiples tareas, entre las que se destaca la capacidad de escuchar la voz y entender tecnicismos, diferenciar dialectos y generar resúmenes estructurados automáticamente.
El punto fuerte de esta actualización pasará por los comandos de voz introducidos en la edición de fotos. Anteriormente, para editar una imagen era necesario tocarla y seleccionar los cambios, uno por uno, para luego hacerlos con el dedo. Ahora, le podremos decir a la inteligencia artificial qué queremos editar en una imagen. HyperOS 3 ejecutará la orden interpretando el lenguaje natural y realizando los cambios necesarios según nuestro pedido.
En lo que respecta a la edición de videos, Xiaomi incorpora una nueva línea de tiempo escalable y el guardado de borradores, algo que permite montar clips largos simplemente desde el celular.
Por último, otra de las novedades con inteligencia artificial que incorpora la actualización de HyperOS 3 pasará por el reconocimiento que tendrá la capa de personalización sobre nuestras mascotas, agrupando sus fotos automáticamente en álbumes dedicados.
De esta forma, Xiaomi da un golpe en la mesa respecto a las funciones de inteligencia artificial, potenciando el uso que podemos darle a cualquier teléfono compatible con HyperOS 3.