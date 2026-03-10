La integración de la inteligencia artificial de Google en los televisores con sistema operativo Android y Google TV marca un antes y un después en nuestra relación con el entretenimiento al que estábamos acostumbrados al ver contenido en nuestro Smart TV.
La inteligencia artificial de Google llega a los televisores con Android: estas son las mejores funciones
Quienes tengan un televisor con sistema operativo Android, podrán utilizar estas funciones gracias a la inteligencia artificial de Google
Lo que antes conocíamos como el Asistente de Google, ha evolucionado para dar paso a Gemini, un modelo de lenguaje mucho más avanzado y capaz de interpretar el lenguaje natural. Ante esto, si tenés un televisor compatible con dicha inteligencia artificial, es momento de disfrutar innovadoras funciones simplemente hablándole a la IA.
Estas son las mejores funciones de la inteligenciar artificial de Google para tu televisor
Según explica el sitio especializado Xataka, la principal ventaja de Gemini en un televisor es su capacidad para entender peticiones complejas o subjetivas. En lugar de navegar por el menú de configuración, podrás expresar inquietudes a través del comando por voz.
Por ejemplo, si los efectos especiales eclipsan las voces de los actores, bastará con decir: "Gemini, hacé que las voces sean más claras". Automáticamente, la inteligencia artificial ajustará el ecualizador, potencia el canal central o activará perfiles específicos para que los diálogos recuperen el protagonismo sin que tengas que utilizar el control remoto.
Por otro lado, también podrás usar Gemini en tu Smart TV con Android para mejorar la calidad de la imagen. Si estás viendo una película con escenas demasiado oscuras donde se pierde el detalle, o si el brillo del panel te resulta molesto en una habitación a oscuras, solo tienes que comentárselo a tu televisor: “Gemini, la pantalla brilla mucho" o "Gemini, esta escena se ve muy oscura".
Por último, y no menos importante, si tenés una consola como Xbox o Play Station, también le podrás sacar provecho gracias a la inteligencia artificial de Google. Por ejemplo, al decir “Gemini, cambia al modo juego”, mejorarás la velocidad de respuesta, ya que la IA desactivará procesos secundarios de imagen para reducir el input lag al mínimo.
En televisores de gama alta, esta integración permite que la pantalla detecte automáticamente la consola, activando tecnologías como el VRR (tasa de refresco variable) para evitar cortes en la imagen.