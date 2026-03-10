La inteligencia artificial de Google llega a los televisores con Android: estas son las mejores funciones

Por ejemplo, si los efectos especiales eclipsan las voces de los actores, bastará con decir: "Gemini, hacé que las voces sean más claras". Automáticamente, la inteligencia artificial ajustará el ecualizador, potencia el canal central o activará perfiles específicos para que los diálogos recuperen el protagonismo sin que tengas que utilizar el control remoto.

televisor Sacale el máximo provecho a tu televisor gracias a estas funciones de Gemini.

Por otro lado, también podrás usar Gemini en tu Smart TV con Android para mejorar la calidad de la imagen. Si estás viendo una película con escenas demasiado oscuras donde se pierde el detalle, o si el brillo del panel te resulta molesto en una habitación a oscuras, solo tienes que comentárselo a tu televisor: “Gemini, la pantalla brilla mucho" o "Gemini, esta escena se ve muy oscura".

Smart TV televisor Si tenés un televisor Android, podrás utilizar Gemini.

Por último, y no menos importante, si tenés una consola como Xbox o Play Station, también le podrás sacar provecho gracias a la inteligencia artificial de Google. Por ejemplo, al decir “Gemini, cambia al modo juego”, mejorarás la velocidad de respuesta, ya que la IA desactivará procesos secundarios de imagen para reducir el input lag al mínimo.

En televisores de gama alta, esta integración permite que la pantalla detecte automáticamente la consola, activando tecnologías como el VRR (tasa de refresco variable) para evitar cortes en la imagen.