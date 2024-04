iPhone 16 multicolor: estos serían los 7 colores en los que estará disponible

La información ha sido compartida por el filtrador Fixed focus digital en Weibo, quien afirma que el iPhone 16 Plus llegaría en siete colores diferentes. Sucedería lo mismo con el iPhone 16 de 6,1 pulgadas, aunque la filtración solo se centra en el modelo Plus de 6,7 pulgadas.

iPhone multicolor

Este rumor comparte los colores en los que vendría el iPhone 16 Plus y los compara con los colores de los iPhone 15 Plus. Si esta información está en lo cierto, serían dos nuevos colores que actualmente no están dentro de la gama.