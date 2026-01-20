En un mundo cada vez más digitalizado e individualista, una nueva herramienta atrajo la atención de millones y desatado un debate social. Se trata de "¿Estás muerto?" (o Are You Dead?), una aplicación que en tiempo récord ha escalado hasta la cima de las descargas en China, presentándose como una herramienta de seguridad vital para la creciente población que ha decidido vivir sola.
¿Estás muerto?: la aplicación que es récord en descargas desde hace un año
En mayo del 2025 una aplicación comenzó a irrumpir en los teléfonos celulares y se ha convertido en una de las más descargadas
Desde el pasado domingo, la aplicación lidera el ranking de las apps más vendidas en la tienda iOS de la segunda economía mundial, superando a gigantes del entretenimiento y la productividad. Lo importante está en cuál es su función.
¿Cómo funciona la app que es un récord?
Lanzada al mercado en mayo de 2025 y desarrollada por Moonscape Technologies Inc., la aplicación se comercializa bajo una premisa sencilla pero impactante: ofrecer tranquilidad a los usuarios que no suelen habitar en un entorno familiar tradicional o que viajan constantemente.
El funcionamiento es minimalista. La app, cuyo ícono es un fantasma, requiere una prueba de vida diaria. El usuario debe realizar una pulsación una vez al día para confirmar que se encuentra bien. El sistema opera bajo una lógica estricta:
"Si no te registras durante dos días, el sistema notificará a tu contacto de emergencia por correo electrónico al día siguiente en tu nombre", se explica desde la app.
El nombre polémico de la app
La aplicación se denomina Sileme en el mercado chino y Demumu para el público internacional. El nombre es un juego de palabras derivado de una popular app de entrega de comida, traduciéndose literalmente como "¿Estás muerto?" o "¿Muerto?".
Si bien el nombre ha generado controversia por su crudeza, los desarrolladores de la pequeña empresa Yuejing (Zhengzhou) han defendido su utilidad. No obstante, ante la viralización, el equipo ha confirmado que planean cambiar el nombre de la app para hacerlo menos agresivo, además de añadir nuevas funciones como notificaciones por SMS y características adaptadas específicamente para personas mayores.