¿Estás muerto?: la aplicación que es récord en descargas desde hace un año

El funcionamiento es minimalista. La app, cuyo ícono es un fantasma, requiere una prueba de vida diaria. El usuario debe realizar una pulsación una vez al día para confirmar que se encuentra bien. El sistema opera bajo una lógica estricta:

"Si no te registras durante dos días, el sistema notificará a tu contacto de emergencia por correo electrónico al día siguiente en tu nombre", se explica desde la app.

aplicacion app estas muerto

El nombre polémico de la app

La aplicación se denomina Sileme en el mercado chino y Demumu para el público internacional. El nombre es un juego de palabras derivado de una popular app de entrega de comida, traduciéndose literalmente como "¿Estás muerto?" o "¿Muerto?".

Si bien el nombre ha generado controversia por su crudeza, los desarrolladores de la pequeña empresa Yuejing (Zhengzhou) han defendido su utilidad. No obstante, ante la viralización, el equipo ha confirmado que planean cambiar el nombre de la app para hacerlo menos agresivo, además de añadir nuevas funciones como notificaciones por SMS y características adaptadas específicamente para personas mayores.