El iPhone 17 Plus tendría una pantalla más chica que el iPhone 15 Plus

Según afirmó el prestigioso analista de pantallas Ross Young, el iPhone 17 Plus tendría una pantalla más chica que el modelo Plus actual, el 15 Plus, que también cuenta con la mejor batería de la historia. Este cambio se sumaría al incremento de tamaño de las pantallas de los iPhone 16 Pro.

Una pantalla intermedia

El analista no ha proporcionado más detalles ni el tamaño exacto que tendría el iPhone 17 Plus. Solo ha mencionado que este modelo tendría una pantalla más chica que los actuales Plus y que el futuro iPhone 16 Plus, el cual, a diferencia del 15 Plus, tendría menos capacidad de batería.