Celulares Android: 4 números para saber si te espían

El SO propiedad de Google es altamente personalizable y fácil de usar para los desarrolladores y programadores. Y las claves antes mencionadas permiten acceder a distintas funciones, esenciales en los tiempos que corren.

Debido a la constante evolución tecnológica, que cada vez se desarrolla más rápido, se registró gran cantidad de ciberataques o estafas virtuales con los dispositivos electrónicos como blanco.

Uno de los anzuelos más utilizados por los hackers son los programas de terceros o APK -formato de paquete más popular disponible para Android-, ya que en muchos casos los usuarios no solo instalan la aplicación en cuestión, sino también diversos componentes que pueden dañar nuestros celulares e incluso robar información personal o los números de nuestros contactos.

No obstante, no hace falta ser un experto para conocer los códigos secretos que revelan si tu celular fue hackeado o no.

Números que hay que marcer si te hackearon tu celular Android