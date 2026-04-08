Wifi: por qué se recomienda reiniciar el router y cuántos minutos desconectarlo para recuperar velocidad

Antes de llamar al servicio técnico y perder horas al teléfono, existe un truco tan simple como efectivo que la mayoría de los expertos en tecnología recomiendan realizar periódicamente: el reinicio físico del equipo. Aunque parece una solución demasiado sencilla, tiene una explicación científica y técnica que puede devolverle la vida a tu wifi.
No basta con pulsar el botón de apagado y encendido en un segundo. Para que el truco funcione, existe una "regla de oro" técnica: debes esperar cierta cantidad de segundos para devolver el internet a tu casa.
Por qué es necesario reiniciar el router
A diferencia de otros electrodomésticos, el router es una pequeña computadora que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Este dispositivo cuenta con su propio procesador y memoria RAM, los cuales se encargan de gestionar el tráfico de datos de todos los dipositivos conectados a internet.
Con el tiempo, la memoria del router se satura con procesos antiguos, errores de conexión acumulados y una larga lista de dispositivos vinculados. Al reiniciar el router, obligas al sistema a vaciar su memoria caché y a detener procesos que podrían estar ralentizando el wifi.
Si lo enciendes demasiado rápido, los capacitores podrían mantener la memoria RAM activa, impidiendo que el sistema se limpie por completo e incapacitando la funcionalidad de tu internet.
Al aplicar este mantenimiento básico, notarás mejoras en tres áreas críticas:
- Reducción de la latencia: ideal para quienes juegan online o trabajan en streaming.
- Nueva asignación de IP: tu proveedor de internet renovará tu identificación en la red, lo que suele solucionar bloqueos de seguridad.
- Estabilidad del wifi: menos microcortes al conectar nuevos dispositivos.
Cuánto tiempo desconectar el router del wifi
Para que el truco funcione, existe una "regla de oro" técnica: debes dejarlo desconectado al menos 30 segundos. En concreto, se recomienda realizar este proceso una vez al mes, o semanalmente si tienes muchos dispositivos inteligentes conectados.
Ya lo sabes, si quieres mejorar la funcionalidad del wifi, todo lo que tienes que hacer es desconectar el router de tu casa durante el tiempo señalado.