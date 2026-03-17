Wifi: por qué recomiendan colocar una moneda arriba del router y para qué sirve

Existe la creencia de que la moneda puede actuar como una pequeña antena o disipador que ayuda a que el Wi-Fi no fluctúe. Esto se da gracias al metal que poseen las mismas.

En algunos casos, la moneda encima del wifi se usa simplemente para darle un poco de peso al dispositivo si este es muy ligero y se mueve por la tensión de los cables. Es decir, es una herramienta casera para estabilizarlo.

moneda, numismatica,millones Pese a la explicación sobre su efectividad, los especialistas desestiman este truco casero.

Ya lo sabes, si tienes problemas con el wifi en tu casa, todo lo que tienes que hacer es recurrir al truco de la moneda para mejorar su rendimiento.

La opinión de los expertos

Los especialistas en redes y tecnología coinciden en que no hay evidencia científica de que una moneda mejore la conexión de internet. Sus advertencias incluyen: