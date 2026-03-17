Wifi: por qué recomiendan colocar una moneda arriba del router y para qué sirve

El router es uno de los aparatos más importantes del hogar, sobre todo porque abastece al wifi y facilita la conexión a internet en televisores, computadoras y celulares. Para mejorar el rendimiento de este, lo cierto es que son muchos elementos caseros que puedes realizar.
Uno de estos es el de colocar una moneda encima del router, algo que no solo mejora el funcionamiento del dispositivo. También, puede terminar con las interferencias que se presenten.
Por qué colocar una moneda arriba del router del wifi
Quienes recomiendan este truco sostienen que la moneda podría ayudar a estabilizar el dispositivo o incluso influir en la distribución de la señal. En muchos casos, la explicación surge de creencias tecnológicas populares más que de evidencia científica.
Existe la creencia de que la moneda puede actuar como una pequeña antena o disipador que ayuda a que el Wi-Fi no fluctúe. Esto se da gracias al metal que poseen las mismas.
En algunos casos, la moneda encima del wifi se usa simplemente para darle un poco de peso al dispositivo si este es muy ligero y se mueve por la tensión de los cables. Es decir, es una herramienta casera para estabilizarlo.
Ya lo sabes, si tienes problemas con el wifi en tu casa, todo lo que tienes que hacer es recurrir al truco de la moneda para mejorar su rendimiento.
La opinión de los expertos
Los especialistas en redes y tecnología coinciden en que no hay evidencia científica de que una moneda mejore la conexión de internet. Sus advertencias incluyen:
- Efecto insignificante: el tamaño de una moneda es demasiado pequeño para influir de manera real en las ondas de radio de 2.4 GHz o 5 GHz del Wi-Fi.
- Riesgo de sobrecalentamiento: colocar objetos sobre el router puede obstruir las rejillas de ventilación. Si el equipo se calienta de más, el rendimiento disminuye y se acorta su vida útil.
- Interferencia negativa: en el peor de los casos, si se colocan muchas monedas o metales, podrían bloquear la señal en lugar de mejorarla, creando "puntos muertos" en la casa.