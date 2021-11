WhatsApp: no habrá más grupos y serán reemplazados

Por ejemplo, una empresa podrá crear un grupo general, y en diversos sub-foros agregar a los empleados, a las gerencias o a las diferentes áreas de trabajo. En ese sentido, podrán charlar, enviar documentos y fotos o videos.

Cómo funcionará la nueva herramienta de WhatsApp

WaBetaInfo, el portal especializado en noticias de WhatsApp, explicó el funcionamiento que tendrá la nueva herramienta: primero, los administradores deberán crear una comunidad e invitar a otros usuarios a unirse a ella de manera manual o mediante un "Enlace de invitación a la comunidad".

Luego, se podrá comenzar a enviar mensajes en este chat grupal y los administradores contarán con una opción para juntar grupos relacionados con la comunidad.

Se espera que WhatsApp incluya, además, otras herramientas para que los administradores de comunidades puedan gestionar mejor todas las subcomunidades incluidas en esta. No se aclaró, hasta la fecha, qué sucederá con los grupos existentes al momento del cambio.

WhatsApp continúa siendo la más utilizada del mundo

Este no fue un año más para WhatsApp. Comenzó envuelto en problemas por el anuncio de nuevos términos y condiciones que la empresa no pudo implementar en plenitud por la masiva migración de usuarios y concluye con el cambio de nombre de su empresa motriz.

No obstante, la plataforma de mensajería instantánea continúa siendo la más utilizada del mundo. Y aunque sus modificaciones son paulatinas, esto no quiere decir que no sume nuevas herramientas para satisfacer a sus más de 2 mil millones de usuarios.