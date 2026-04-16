Vuelve Sentí la Tarde, con un formato 100% renovado

A partir de las 16 horas, la dupla explosiva de Dani Gutiérrez y Rodi Gravina se pondrá al frente de una hora pura de adrenalina informativa. Con un estilo descontracturado y sin filtros, el programa promete desmenuzar todo lo que pasa en la farándula local, los escándalos nacionales y el brillo de las estrellas internacionales.

Lo que tenés que saber de la nueva temporada

Nueva escenografía y gráfica: formato actualizado, nueva escenografía y arte acorde al espíritu ágil e innovador del programa.

formato actualizado, nueva escenografía y arte acorde al espíritu ágil e innovador del programa. El invitado del día: todos los días, un invitado especial pasará por el set para sumarse a la polémica, aportar datos exclusivos y someterse a los temas del día.

todos los días, un invitado especial pasará por el set para sumarse a la polémica, aportar datos exclusivos y someterse a los temas del día. Instagram propio: el programa, este año, cuenta con un instagram propio (@sentilatarde) donde los televidentes podrán enviar -también- sus chismes. Es decir, se convertirán en verdaderos corresponsales de SLT.

el programa, este año, cuenta con un instagram propio (@sentilatarde) donde los televidentes podrán enviar -también- sus chismes. Es decir, se convertirán en verdaderos corresponsales de SLT. Radar de escándalos: desde los últimos romances hasta las polémicas virales de las redes sociales, nada se escapará al análisis de Dani y Rodi.

desde los últimos romances hasta las polémicas virales de las redes sociales, nada se escapará al análisis de Dani y Rodi. Micrófono abierto: la audiencia será "un panelista" activo del programa. A través de WhatsApp y redes sociales, los mendocinos podrán opinar en vivo, volcar sus teorías y participar de las encuestas más picantes de la tarde.

EmptyName-226 A partir de las 16 horas, la dupla explosiva de Dani Gutiérrez y Rodi Gravina se pondrá al frente de una hora pura de adrenalina informativa.

"Volvemos con más ganas de hablar que nunca. Sentí La Tarde será el lugar para enterarse de todo lo que los famosos no quieren contar, pero con ese sello mendocino que nos hace únicos", adelantaron sus conductores.