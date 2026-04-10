Vuelos baratos: los mejores días para sacar pasajes de avión y a qué hora conviene hacerlo

Qué días y a qué hora aparecen los vuelos baratos en la web

Hay que tener en cuenta que no solo importa cuándo se compra, sino también cuándo se viaja. Como dijimos, generalmente los vuelos más baratos se concentran los martes, miércoles y vamos a sumar los sábados, día que también empieza a figurar con menor demanda en la comparativa.

pasajes en avion, baratos.webp Conseguir vuelos baratos aprovechando promociones en pasajes de avión es posible.

Por el contrario, los tramos más caros también suelen ubicarse en horarios pico: domingo por la tarde y lunes por la mañana, momentos asociados al regreso de escapadas y a viajes laborales.

Otro dato clave que no se puede dejar pasar es el horario de compra. Aunque muchos creen que la medianoche o la primera hora del día ofrece mejores precios, los registros indican que las tarifas más convenientes aparecen entre las 5 y las 10 de la mañana.

Durante ese período, los sistemas de reservas ya actualizaron sus valores y hay menor competencia entre usuarios por los mismos asientos.

El costo de los vuelos también depende de la antelación en que se realiza la compra: por ejemplo, si se realiza en fechas de alta demanda como Navidad, Semana Santa o fines de semana largos los costos serán decididamente más elevados. En cambio, si planificamos el viaje 4 meses antes (o inlcuso más) encontraremos tarifas claramente más bajas.

viajar Viajar, siempre en los planes. Hacerlo con vuelos baratos es posible de acuerdo a las estadísticas de búsqueda.

Pasajes de avión: estrategias efectivas para conseguir vuelos baratos

Flexibilizar las fechas de viaje

Utilizar herramientas de búsqueda por mes completo

Activar las alertas de precios

Elegir vuelos entre semana

Comparar aeropuertos cercanos

Verificar si el pasaje incluye equipaje

Además, una de las dudas más frecuentes es si las plataformas encarecen los precios según el historial del usuario. Sin embargo, Skyscanner asegura que, al menos en sus registros, no existe evidencia de que esto ocurra.

De todos modos, quienes lo prefieran pueden utilizar el modo incógnito o borrar cookies, aunque la clave sigue siendo comparar con tiempo y aprovechar las herramientas disponibles.