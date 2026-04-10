Vuelos baratos: los mejores días para sacar pasajes de avión y a qué hora conviene hacerlo

A la hora de planificar un viaje en avión, ya sea nacional o internacional, encontrar vuelos baratos no depende solo del azar si no de múltiples factores estadísticos que inciden en la búsqueda de los usuarios. Lo bueno es que existen diferentes datos a tener en cuenta para poder alcanzar pasajes económicos en las distintas aerolíneas.
En ese marco y según datos globales de Skyscanner -uno de los buscadores más importantes del mundo- los martes y miércoles suelen ofrecer precios muy competitivos, especialmente en búsquedas de último momento o dentro del país.
En contrapunto, los lunes y viernes concentran el mayor tráfico de usuarios, lo que se traduce en tarifas más costosas por lo que no se recomienda realizar la transacción en estos días (siempre que los tiempos no apremien, claro).
Qué días y a qué hora aparecen los vuelos baratos en la web
Hay que tener en cuenta que no solo importa cuándo se compra, sino también cuándo se viaja. Como dijimos, generalmente los vuelos más baratos se concentran los martes, miércoles y vamos a sumar los sábados, día que también empieza a figurar con menor demanda en la comparativa.
Por el contrario, los tramos más caros también suelen ubicarse en horarios pico: domingo por la tarde y lunes por la mañana, momentos asociados al regreso de escapadas y a viajes laborales.
Otro dato clave que no se puede dejar pasar es el horario de compra. Aunque muchos creen que la medianoche o la primera hora del día ofrece mejores precios, los registros indican que las tarifas más convenientes aparecen entre las 5 y las 10 de la mañana.
Durante ese período, los sistemas de reservas ya actualizaron sus valores y hay menor competencia entre usuarios por los mismos asientos.
El costo de los vuelos también depende de la antelación en que se realiza la compra: por ejemplo, si se realiza en fechas de alta demanda como Navidad, Semana Santa o fines de semana largos los costos serán decididamente más elevados. En cambio, si planificamos el viaje 4 meses antes (o inlcuso más) encontraremos tarifas claramente más bajas.
Pasajes de avión: estrategias efectivas para conseguir vuelos baratos
- Flexibilizar las fechas de viaje
- Utilizar herramientas de búsqueda por mes completo
- Activar las alertas de precios
- Elegir vuelos entre semana
- Comparar aeropuertos cercanos
- Verificar si el pasaje incluye equipaje
Además, una de las dudas más frecuentes es si las plataformas encarecen los precios según el historial del usuario. Sin embargo, Skyscanner asegura que, al menos en sus registros, no existe evidencia de que esto ocurra.
De todos modos, quienes lo prefieran pueden utilizar el modo incógnito o borrar cookies, aunque la clave sigue siendo comparar con tiempo y aprovechar las herramientas disponibles.