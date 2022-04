Video: una joven se desmayó, cayó a las vías cuando pasaba el tren y solo sufrió heridas leves

Allí quiere tratar de avisarle a otro pasajero que se sentía mal, pero no logró alcanzarlo y cayó sobre las vías justo cuando el tren pasaba por la estación.

De inmediato, usuarios que estaban allí a la espera de subirse se agarraron la cabeza pensando lo peor del hecho, pero por suerte personal de la estación pudo rescatarla. En ese momento se visualiza como la joven se pudo levantar por sus propios medios, pero sin reconocer que es lo que le había pasado deciden acostarla sobre el piso.

Aunque a simple vista no presentaba heridas de gravedad, una ambulancia de la localidad llegó al lugar y la trasladó al hospital Alberto Balestrini, ubicado en la zona de Ciudad Evita, donde estuvo internada varios días por diversos golpes y para realizarle estudios por el desmayo que sufrió.

“Me bajó la presión y me desmayé”, relató la joven a un medio de comunicación quien en todo momento se mostró sorprendida por seguir con vida: “Fue un episodio increíble, un milagro”.

“Del accidente no recuerdo nada. Solamente me acuerdo cuando estaba tirada en el piso, con la gente a mi alrededor ya cuando ingresé al hospital”, sostuvo.

Y agregó: “Tuve una fractura de costilla que me perforó el hígado y estuve bastante mal con eso, me demoró algunos días y fue lo más peligroso que afronté. Después sufrí una contusión al costado de la cabeza, arriba de la oreja, y a raíz de eso no escucho bien, sumado a una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja”.

El hecho sucedió el 29 de marzo pasado, a las 14.34, pero recién ahora trascendió a la prensa y se divulgaron las imágenes.

A su vez, señaló: “Lo último que recuerdo es que le pedí ayuda al señor de la remera rosa. Le dije ‘señor, me siento mal’. Voy tambaleando hasta que caigo”.

Y además manifestó que después de eso no recuerda nada más: “Las imágenes recién me las mostraron hace dos días. Me da mucha impresión verme. Fue una suerte increíble por donde quedé. Si mi contextura física hubiese sido más grande quizás ni la contaba”.