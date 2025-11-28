Video: una familia registró más de 90 cóndores juntos y Mendoza batió el récord nacional de avistamiento

Embed - Avistamiento histórico de más de 90 cóndores juntos en Mendoza

El histórico avistamiento en Mendoza

En Mendoza, esta ave emblemática ha sido declarada Monumento Natural Provincial y se encuentra clasificada como “vulnerable” a nivel global y “amenazada” en Argentina. La presencia simultánea de más de 90 individuos en un mismo punto es un indicador significativo del buen estado del ambiente andino.

Mendoza tiene en marcha diferentes programas de monitoreo, conservación y educación ambiental junto a diversas ONG para proteger al cóndor andino, esencial para el equilibrio del ecosistema andino. En noviembre se conoció la noticia de la liberación de un cóndor que había caído en el patio de una casa en Tunuyán.

Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre, enfatizó que "el registro de más de 90 cóndores juntos es una imagen impactante que confirma la vitalidad de la población local de esta especie amenazada y resalta su papel fundamental como sanitario natural del ecosistema andino".

Estos eventos reflejan la disponibilidad de alimento, una baja perturbación humana y la coexistencia de ejemplares adultos y juveniles, factores clave para su supervivencia.

El avistamiento en Tupungato supera el récord anterior de San Luis, que había registrado 80 cóndores en simultáneo en octubre de este año. Además, se suma al reciente hallazgo de un nuevo nido activo en el Parque Provincial Tupungato a finales de octubre. El Ministerio de Energía y Ambiente destacó que estos registros consolidan a Mendoza como una de las regiones más relevantes del país para la conservación de esta especie, impulsando la continuidad de políticas de protección sostenidas y educación ambiental.