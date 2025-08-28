Inicio Sociedad accidente
Video: así fue el accidente del micro que dejó 8 heridos en el Acceso Sur

Se puede ver el momento en el que el colectivo colisiona de lleno con un poste. El accidente dejó a varios pasajeros con heridas, pero ninguno de gravedad

Facundo Mezzabotta
Facundo Mezzabotta
El Acceso Sur fue escenario de un accidente que causó mucha confusión entre la gente, luego de que un colectivo chocara de frente, en un inicio, con un "no sé qué". En las últimas horas, se dio a conocer el momento de la colisión, mientras se intenta establecer cuál fue la causa del choque que dejó, al menos, 8 pasajeros heridos.

Fue el micro del grupo 700 el que protagonizó un importante accidente, luego de chocar contra un poste, rompiendo un guardarraíl y terminando en la lateral del Acceso Sur. Las imágenes son de una cámara de seguridad, que muestran a la perfección como ocurrió el choque que dejó entre los heridos, a una mujer embarazada y un bebé de 3 meses.

accidente micro acceso sur (1)
El accidente del micro en el Acceso Sur ocurrió cerca de las 7 de la mañana

Cómo fue el accidente del Acceso Sur: qué dijeron los pasajeros

Con dirección al norte, a la altura de Godoy Cruz, un colectivo chocó contra una de las pilastras de luz colocadas a los costados de la ruta. El accidente dejó en shock a los pasajeros, que en un primer momento, no sabían explicar qué fue lo que pasó, ni contar contra que fue lo que colisionaron.

"De la nada nos empezamos a caer todos y a golpear entre los mismos pasajeros. Parecía que nos íbamos a dar vuelta" comentó uno de los pasajeros del colectivo que protagonizó el accidente del Acceso Sur.

Con el paso de las horas y de la intervención de la policía, comenzaron a realizarse las primeras hipótesis sobre este importante accidente en el Acceso Sur, a la altura de Godoy Cruz. El chofer, que se habría quedado dormido en el micro según las primeras pericias, terminó saliendo del carril derecho, chocando contra un poste, cruzando el guardarraíl y terminando en la calle lateral.

accidente micro acceso sur heridos
Entre los heridos del accidente del micro, hay una mujer embarazada y una bebé de 3 meses

El accidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este jueves, en la subida de la calle Sarmiento al Acceso Sur. De acuerdo al reporte, el choque del micro dejó al menos 8 pasajeros heridos, entre ellos una embarazada y una bebé de 3 meses, por suerte sin ninguna herida de gravedad, pero sí de consideración.

Los mismos pasajeros señalaron que el chofer del micro quedó en shock luego del accidente, que no paraba de llorar y que no podía ni hablar.

Video: así fue el momento del accidente de micro en Acceso Sur

Aun sin conocerse el video de las cámaras frontales del micro, se filtró un video que permitió conocer y esclarecer en parte lo que ocurrió en el accidente del Acceso Sur. Fue gracias a la cámara de seguridad de una empresa de la zona que se conocieron estas primeras imágenes.

Embed - Accidente de colectivo en el Acceso Sur este jueves 28 de agosto de 2025

