Video: así fue el accidente del micro que dejó 8 heridos en el Acceso Sur

"De la nada nos empezamos a caer todos y a golpear entre los mismos pasajeros. Parecía que nos íbamos a dar vuelta" comentó uno de los pasajeros del colectivo que protagonizó el accidente del Acceso Sur.

Con el paso de las horas y de la intervención de la policía, comenzaron a realizarse las primeras hipótesis sobre este importante accidente en el Acceso Sur, a la altura de Godoy Cruz. El chofer, que se habría quedado dormido en el micro según las primeras pericias, terminó saliendo del carril derecho, chocando contra un poste, cruzando el guardarraíl y terminando en la calle lateral.

accidente micro acceso sur heridos Entre los heridos del accidente del micro, hay una mujer embarazada y una bebé de 3 meses Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El accidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este jueves, en la subida de la calle Sarmiento al Acceso Sur. De acuerdo al reporte, el choque del micro dejó al menos 8 pasajeros heridos, entre ellos una embarazada y una bebé de 3 meses, por suerte sin ninguna herida de gravedad, pero sí de consideración.

Los mismos pasajeros señalaron que el chofer del micro quedó en shock luego del accidente, que no paraba de llorar y que no podía ni hablar.

Video: así fue el momento del accidente de micro en Acceso Sur

Aun sin conocerse el video de las cámaras frontales del micro, se filtró un video que permitió conocer y esclarecer en parte lo que ocurrió en el accidente del Acceso Sur. Fue gracias a la cámara de seguridad de una empresa de la zona que se conocieron estas primeras imágenes.