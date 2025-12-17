Vicente Armando presenta dos nuevos libros y confirma una obra donde la poesía es destino

Más que respuestas cerradas, el libro ofrece un marco para pensar la poesía desde la poesía: como espejo, como búsqueda y como espacio de interrogación permanente.

Imaginación, herencia y juego

Dragones, en cambio, se mueve en otro registro, aunque conserva la misma raíz creativa. Aquí, las ilustraciones de Ernesto Armando, hijo del autor, funcionan como disparador para una celebración de la imaginación. La poesía aparece ligada al asombro, al juego y a la potencia de lo simbólico, en una propuesta que combina sensibilidad y complicidad generacional.

El libro invita a dejarse llevar por imágenes y palabras que dialogan entre sí, construyendo un universo donde la fantasía no es evasión, sino una forma legítima de conocimiento.

De la arquitectura a la palabra

Egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1977, Vicente Armando ejerció durante años su profesión, pero hoy está dedicado casi por completo a la escritura. Él mismo suele decir que, así como en la infancia el dibujo fue su lenguaje natural -no entendía cómo otros niños no podían dibujar lo que imaginaban-, hoy la poesía ocupa ese lugar expresivo central.

Arquitecto por definición y poeta por naturaleza, su obra confirma una vocación sostenida en el tiempo, donde palabra e imagen se encuentran para dar forma a una voz propia dentro del panorama literario mendocino. La presentación de este viernes será, más que un lanzamiento, una nueva estación en ese recorrido.