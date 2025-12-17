Vicente Armando presenta dos nuevos libros y confirma una obra donde la poesía es destino

La poesía como forma de mirar el mundo -y de habitarlo- atraviesa toda la obra de Vicente Daniel Armando. Este viernes 19 de diciembre, a las 19, el escritor mendocino presentará sus dos nuevos libros, Poesía en la poesía y Dragones, en el Colegio de Arquitectos de Mendoza, en una cita que reúne trayectoria, sensibilidad y una búsqueda sostenida a lo largo del tiempo.
Arquitecto de formación y poeta por convicción profunda, Armando llega a esta doble presentación con una obra consolidada: catorce libros publicados antes de estos dos nuevos títulos, que elevan su producción a dieciséis volúmenes. La actividad contará con la participación de Marta Castellino, del Centro de Estudios de Literatura de Mendoza (UNCuyo), la comunicadora social Paola Alé y el escritor y editor Alejandro Frías.
La poesía como territorio de exploración
En Poesía en la poesía, Armando propone un ejercicio introspectivo y reflexivo que indaga en el propio acto poético. Con un lenguaje personal y una mirada atenta a la tradición, el libro dialoga con grandes poetas de distintas épocas y geografías, al tiempo que abre preguntas existenciales desde el interior mismo del poema. Las ilustraciones que acompañan el texto, realizadas por el propio autor, refuerzan esa idea de cruce entre disciplinas que atraviesa toda su obra.
Más que respuestas cerradas, el libro ofrece un marco para pensar la poesía desde la poesía: como espejo, como búsqueda y como espacio de interrogación permanente.
Imaginación, herencia y juego
Dragones, en cambio, se mueve en otro registro, aunque conserva la misma raíz creativa. Aquí, las ilustraciones de Ernesto Armando, hijo del autor, funcionan como disparador para una celebración de la imaginación. La poesía aparece ligada al asombro, al juego y a la potencia de lo simbólico, en una propuesta que combina sensibilidad y complicidad generacional.
El libro invita a dejarse llevar por imágenes y palabras que dialogan entre sí, construyendo un universo donde la fantasía no es evasión, sino una forma legítima de conocimiento.
De la arquitectura a la palabra
Egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1977, Vicente Armando ejerció durante años su profesión, pero hoy está dedicado casi por completo a la escritura. Él mismo suele decir que, así como en la infancia el dibujo fue su lenguaje natural -no entendía cómo otros niños no podían dibujar lo que imaginaban-, hoy la poesía ocupa ese lugar expresivo central.
Arquitecto por definición y poeta por naturaleza, su obra confirma una vocación sostenida en el tiempo, donde palabra e imagen se encuentran para dar forma a una voz propia dentro del panorama literario mendocino. La presentación de este viernes será, más que un lanzamiento, una nueva estación en ese recorrido.