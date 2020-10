La directora del Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR), Andrea Wolleter, dijo a Radio Nihuil: “Estamos trabajando junto con las autoridades sanitarias, que son quienes tienen la última palabra. Estamos en permanente trabajo y es importante recalcar que nos venimos preparando, que tenemos protocolos para toda la cadena turística como alojamiento, restaurantes, turismo aventura, todos los tipos de turismo tienen su protocolo y ya tuvimos reapertura en algunas regiones del país, dependiendo de la situación sanitaria. La industria está muy comprometida en aplicación de los protocolos”.

verano 2021 chile.jpg Verano 2021: Chile exigirá un PCR negativo a turistas para poder entrar al país Foto: Gentileza

Wolleter explicó que si bien no tienen restricciones para circular dentro del país y entre regiones, si un sector está en fase 3 o 4 puede ir hasta cualquier zona que esté en la misma fase o superior, pero en caso que esté en una etapa inferior solo pueden hacerlo personas exceptuadas por trabajo o esenciales.

La funcionaria de turismo chileno indicó que desde la web informan de manera permanente dónde hay cordones sanitarios y las fases de cada región y comuna para que los ciudadanos sepan por dónde y cómo circular, y señaló que preparan lo mismo para que el turista extranjero también esté bien informado a los lugares donde puede ir.

Por otro lado, la única exigencia para ingresar al país será el PCR negativo, pero no será obligatorio contar con un seguro de asistencia: “Hoy no se exige tener un seguro, pero sí es recomendable tenerlo por todo lo que pueda pasar, pero no lo exigimos como requisito de entrada al país”, indicó Wolleter.

“Es importante entender que cuando se abra la frontera la situación epidemiológica del país de cada una de las regiones va a ser diferente y también va a ser un factor a analizar en el minuto de venir a nuestro país y para elegir muy bien el destino al que se puede ir. Espero que de aquí a fin de año tengamos noticias para la apertura de las fronteras”, agregó la funcionaria.

Sostuvo que el sector turístico y la industria en general también sufrieron como consecuencia de las restricciones por la pandemia y que algunos comercios cerraron definitivamente, aunque ellos cuentan con una ley de subsidio a la recontratación para apoyar el empleo, y programas de apoyo al capital de trabajo para que las empresas pudieran resistir económicamente hasta el momento de la reapertura.

De todas formas, Wolleter manifestó que en la mayoría de los destinos turísticos tienen una amplia oferta gastronómica, hotelera y excursiones, las cuales se reactivan a medida que abren sus puertas para el turismo interno.