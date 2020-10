Vecinos de Las Heras contarán historias de sus barrios en "cuadernos viajeros"

La entrega del primer cuaderno se realizó esta semana en forma simbólica a una de las vecinas de El Borbollón, Argentina Benítez, que representa a los referentes de diversos distritos que recibirán su ejemplar, quienes completarán los 27 cuadernos, hechos especialmente desde la Municipalidad para el rescate de esa memoria colectiva, en el Camino a los 150 Años del aniversario departamental.

La idea, propuesta a la comuna por la Asociación de Entidades Vecinales de Las Heras, es que estos cuadernos recorran todo Las Heras y sean repartidos en las distintas uniones vecinales, pasando de casa en casa donde existan adultos mayores que quieran volcar sus recuerdos de su historia en el departamento. Las entidades de cada barrio, en total unas 90 entre uniones vecinales y otras organizaciones sociales, serán las responsables de “hacerlos girar” en sus barrios con aquellos referentes destacados.

Los “cuadernos viajeros”, que cuentan con un diseño especial y un mensaje inicial del intendente Daniel Orozco, una vez completados de anécdotas, volverán a la Municipalidad –en diciembre- para transcribir algunos de esos recuerdos y editarlos en una publicación. Luego, esos cuadernos ya editados quedarán en la Biblioteca Pública Municipal “Manuel A. Sáez” como patrimonio del testimonio de los vecinos.

La idea del intendente Orozco es destacar el valor del aporte de los vecinos, remarcando que la historia de una comunidad se construye por el testimonio, el trabajo y la vida de todos. “Cada uno de los habitantes de Las Heras tiene algo para contar, este departamento en estos 150 años se ha hecho grande por su gente. Y eso lo queremos plasmar en un libro, donde cuenten sus anécdotas, solidaridad y vivencias que han tenido para construir su familia y su comunidad”, expresó Orozco en el acto de entrega simbólica de uno de los “cuadernos viajeros” a la vecina Benítez de El Borbollón.

“Acá tenemos una representante, que con sus 81 años se ha recibido de la escuela primaria, tuvo un comedor en la zona, y que nunca perdió la esperanza y los motivos para poder desarrollarse. Queremos que los vecinos puedan plasmar en ese cuaderno cómo se puede hacer grande un departamento, con los ejemplos de vida, para generaciones futuras”, afirmó el jefe comunal.

Argentina Benítez, Tina para la gente de la zona, tiene toda una historia vivida en Las Heras. Ella, en representación de varios lasherinos, recibió de manos del intendente el “cuaderno viajero”, que junto a otras personas de su comunidad se completará con remembranzas de su historia en El Borbollón.

“Me siento muy acompañada y sorprendida por la invitación. Yo en este lugar traté de ayudar siempre al enfermo, al anciano, al niño, me gusta mucho colaborar. Tuve durante 10 años un comedor de Cáritas -acá en el patio de mi casa- con más de 100 niños que hoy ya son adultos y me siguen recordando, eran hijos de papás que trabajaban en el basural, eso me emociona mucho. La gente de El Borbollón es muy buena, ahora ha cambiado mucho y mejorado, pero esta zona tiene mucho por contar”, destaca sobre su barrio la vecina Argentina Benítez.

Reunir la historia colectiva y genuina de Las Heras y recuperar lo vivido en otras épocas, es la premisa de esta original iniciativa que propone la Municipalidad de Las Heras en el camino a su 150º aniversario de fundación. “La memoria colectiva es un patrimonio intangible que siempre va de boca en boca. Los testimonios que vamos a reunir nos permitirán reconstruir un mapa de la historia. No hay otro modo que no sea por la transmisión oral –en este caso de los vecinos- volcada a la escritura, una historia que posiblemente nunca esté en los libros, aquello que la comunidad sabe o recuerda o le contaron y que queremos rescatar para saber más y para que los vecinos también se sientan protagonistas”, resume sobre el proyecto el coordinador de Gabinete y Protocolo de la comuna, Fabián Sama.