Varados en la Antártida: lo que parecía un sueño ahora se convirtió en una pesadilla para dos docentes

Bertagno habló en el programa La barra de Casal, por radio LT3 Rosario y comentó como empezó todo: “Era una misión académica de la Universidad de River, porque tenemos alumnos acá en la Antártida que están estudiando, y vinimos por una serie de actividades”.

“Teníamos pensado estar solo tres días, pero siempre, y esto lo aprendimos en estos días, todo está sujeto acá a las condiciones logísticas y a las condiciones meteorológica”, comentó.

“La idea fue venir acá para cerrar el año, presentar un libro y para hacer una clase en vivo al revés de lo que se hace siempre, porque se hace todo desde Buenos Aires para el resto del país en vivo por Zoom”, explicó.

Antártida bajo cero: el avión Hércules y un desperfecto

El periodista relató que los tenía que buscar el avión el Hércules, que aterriza en la Base Marambio, pero tuvo un desperfecto y lo tuvieron que arreglar: “Sabíamos que al venir acá es asumir el riesgo de que las cosas pueden ir cambiando o que se van manejando día a día de acuerdo al clima”.

Acerca de cómo se comunican los docentes, ambos detallaron que actualmente hay 70 personas viviendo allí y que utilizan el sistema de Starlink y una antena de 4G: “La conectividad es muy buena”.

El regreso desde la Antártida

Respecto a cuándo podría ser el regreso desde la Antártida y sus experiencias, manifestaron: “Dicen que el 8 de diciembre, que para los creyentes es el Día de la Virgen, sería el vuelo de regreso, así que estamos acá esperando a ver qué pasa y mientras tanto estamos aprendiendo de todo”.