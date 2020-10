Vacuna de Oxford: la aplicación masiva no será inmediata

Se habla de dos dosis y hay que tener en cuentaque de los 8 mil millones de personas que viven en el mundo, deberí vacunarse a 6 mil millones. O sea que en marzo difícilmente se alcance la vacunación masiva. Y ojalá haya más de una, pero hasta ahora no hay ninguna vacuna seria aprobada que haya pasado las fases 1, 2, 3 y 4. No hay que crear entonces falsas expectativas Se habla de dos dosis y hay que tener en cuentaque de los 8 mil millones de personas que viven en el mundo, deberí vacunarse a 6 mil millones. O sea que en marzo difícilmente se alcance la vacunación masiva. Y ojalá haya más de una, pero hasta ahora no hay ninguna vacuna seria aprobada que haya pasado las fases 1, 2, 3 y 4. No hay que crear entonces falsas expectativas

La doctora Cohen reiteró que "hoy lo único comprobado que combate al virus es el uso de tapabocas, la higiene de manos y el distanciamiento social".

Contó además, que en Inglaterra, "como en todo Europa, estamos por el segundo pico y tenemos cerca de 16 mil casos diarios. Son necesarios los testeos masivos porque lo que sí se sabe es que los mayores transmisores son los jóvenes de 18 a 30 años, que son asintomáticos. Los tenemos que buscar y aislarlos".

En cuanto a las cuarentenas, para la profesional, "lo ideal es hacerla restringida a una zona en donde se detecta transmisión como puede ser una escuela o una fábrica".