En conversación con Futurock, Vizzotti Carla Vizzotti afirmó que “en la Argentina tenemos un marco legal, que es la ley de vacunas, que dice que la vacunación es gratuita porque es un signo de equidad y porque el Estado nacional provee las vacunas para que la población acceda independientemente de su posibilidad de pagarlo”, agregó.

"Es obligatoria porque es un bien social que está por sobre el beneficio individual. Si yo decido no vacunarme, no solamente me puedo enfermar yo sino también propagar una enfermedad", explicó.

Carla Vizzotti también adelantó que la prioridad la tendrán el personal de salud, agentes de seguridad, fuerzas armadas y bomberos, los mayores de 60 años y las personas que tengas condiciones de riesgo. “Ese universo es de 12 millones de personas”, especificó.

"Tenemos expectativas en que todas las vacunas que se están probando tengan algún beneficio, hay que ver qué beneficio en particular y por eso negociamos con todos. "La idea es tener más de una vacuna", afirmó al tiempo que advirtió que lo primero es la seguridad, todas las vacunas se prueban".

"No hay un compromiso, hubo una oferta para vacunar a 25 millones de personas, con 50 millones de dosis. Tener la vacuna es el comienzo de uno de los desafíos más grandes que vamos a tener en Argentina".

"Una vacuna que tenga que guardarse a -80° seguro no va a poder estar en todos los vacunatorios del país", agregó.