Vacaciones de verano: qué elementos de seguridad son obligatorios llevar en el auto

Licencia Nacional de Conducir vigente. Se necesita llevar la versión física. Con la digital sola no alcanza: se puede ser multado como si estuviera manejando sin registro. Aunque por la los vencimientos de las licencias se prorrogaron por dos años, muchos ya deben pedir la reimpresión o la renovación.

Documento Nacional de Identidad. En este caso, sí es aceptado el DNI digital de la app Mi Argentina como alternativa al ejemplar en tarjeta.

Cédula verde o azul vigente.

Comprobante de seguro vigente.

Comprobante de pago de patente.

Comprobante y oblea vigente para el caso de vehículos que posean GNC

Constancia de VTV (Verificación Técnica Vehicular) o RTO al día (Revisión Técnica Obligatoria), en las provincias donde es obligatoria.

Para los vehículos que se encuentran radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, las autoridades controlarán además el cumplimiento de la obligación de grabado de autopartes, dispuesto por las leyes locales.

Vacaciones auto controles.jpg Los controles que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial son exigentes y por eso hay que llevar todos los elementos

Sugerencias para el viaje

Entre las recomendaciones de la ANSV, se debe llevar un chaleco refractario para ser claramente identificado fuera del vehículo si el conductor tiene que bajarse; un botiquín de primeros auxilios; llave de ajuste; gato hidráulico o crique y la rueda de auxilio inflada.

Mientras que en caso de llevar equipaje, este debe estar perfectamente sujetado y sin exceder el peso máximo autorizado por el fabricante y los límites del vehículo.

Aunque la falta de algunos de estos elementos no es motivo de sanción en los controles de tránsito rutero, contar con ellos para viajar es importante para evitar consecuencias.

Lo que se debe llevar para emergencias

Rueda de auxilio. Previo a partir, chequear que esté inflada a la presión que indica el manual.

Crique o gato hidráulico.

Llave de ajuste.

Chaleco reflectivo.

Botiquín de primeros auxilios.

Kits de reparación de neumáticos de bajo costo que sellan pinchaduras al instante y permiten seguir camino en pocos minutos.

Otros elementos obligatorios para circular

Patentes. Tanto la chapa frontal como la trasera deben estar bien visibles, legibles y sin alteraciones ni agregados.

Cinturones de seguridad. Debe haber uno por cada persona que viaje en el vehículo y estar en uso siempre.

Espejos retrovisores. Se exige uno a cada costado del vehículo.

Sillitas para chicos. Si entre los pasajeros hay bebés y niños de hasta 10 años, por ley deben ir en un asiento especial homologado llamado Sistema de Retención Infantil.

Tener la VTV al día antes de emprender un viaje

En La Ciudad de Buenos Aires la deben hacer los autos de al menos tres años de antigüedad o más de 60 mil kilómetros, según un calendario de vencimientos por número de patente.

En provincia de Buenos Aires, el trámite es obligatorio para autos de dos años o más. Desde enero se implementa un nuevo sistema de ordenamiento por patente para los vencimientos.

Vacaciones auto batería.jpg La carga de la batería es una información importante para arrancar las vacaciones con tranquilidad

Revisión previa indispensable

La mecánica del auto que conviene revisar antes de salir a la ruta es el estado de los neumáticos, que estén inflados a la presión indicada por el fabricante, que sus dibujos tengan al menos 2 mm de profundidad (si es menos, ya están muy desgastados) y que no tengan "globos laterales". Se deberían rotar, alinear y balancear cada 10.000 kilómetros.

Es importante revisar cuándo fue el último cambio de amortiguadores, considerando que su vida útil ronda los 5 años y que se aconseja sustituirlos cada 60 mil kilómetros. Si el volante vibra al andar y el auto hace un ruido inusual al momento de pasar por pequeños baches, es aconsejable cambiarlos.

Además es conveniente revisar los frenos, lo aconsejable es hacerlo cada dos meses, pero muy especialmente antes de emprender el viaje. Es importante también controlar que el líquido de frenos no esté por debajo del nivel recomendado y que no existan fugas.

También deben ser controlados los niveles de líquido anticongelante y de dirección, como también el agua jabonosa del limpiaparabrisas.

Revisar que el cambio del aceite y filtros no hayan superado los 10.000 kilómetros desde su último remplazo. Para ello hay que medir con la varilla el nivel de aceite del motor, que debe quedar entre la marca máxima y la mínima.

auto aceite.jpg Revisar el nivel del aceite del motor es aconsejable hacerlo antes de iniciar el viaje de vacaciones

Otra recomendación importante es chequear que no haya fugas de líquido en la batería, que sus cables estén bien conectados y que los bornes no aparezcan flojos u oxidados. Este componente, según los expertos, suele tener una vida útil de dos o tres años, y debe controlarse cada año.

Hay que asegurarse de que las luces altas, las bajas, las antiniebla y las intermitentes estén limpias y funcionen bien. De este modo se evitarán problemas, principalmente si se decide manejar de noche o en condiciones meteorológicas adversas.

Otras recomendaciones a tener en cuenta

La Agencia Nacional de Seguridad Vial recuerda además las acciones y obligaciones para conducir responsablemente y no poner en riesgo la vida de terceros

Viajar descansado (es importante dormir como mínimo 8 horas) y evitar consumir bebidas alcohólicas

Realizar tramos cortos y programar paradas cada 2 horas o 200 kilómetros de viaje, al menos por 15 minutos

Recordar que todos los ocupantes del auto deben estar sujetados con el cinturón de seguridad porque es el principal elemento que protege en caso de siniestro y reduce hasta un 80% las lesiones graves.

Un estudio realizado en la Argentina por el Observatorio Vial de la ANSV demuestra que solo el 55% de los conductores lo utiliza.

Si el viaje se realiza en moto es imprescindible utilizar el casco. En la Argentina, un estudio realizado por el Observatorio Vial demuestra que sólo el 68% de los motociclistas lo utiliza.

Otro dato importante a tener en cuenta es que los niños menores de 10 años deben viajar en los asientos traseros con el Sistema de Retención Infantil, de acuerdo a su peso y tamaño. En Argentina está demostrado que solo el 24% de los niños de entre 0 y 10 años circula protegido.

Otras consignas a tener en cuenta

Respetar las velocidades máximas y mínimas

Mantener la distancia de seguridad (al menos tres segundos con el vehículo que va adelante). En caso de lluvia o de menor visibilidad, ampliar esta diferencia

Evitar las distracciones al conducir. Los estudios del Observatorio Vial demuestran que el 16% de los conductores observados presentaron al menos un factor de distracción. El más frecuente es el uso del celular, con 9% y fumar 3%

En caso de tener un desperfecto mecánico o eléctrico en medio de la ruta, la parada debe realizarse en una zona segura (por ejemplo: estación de servicio o estacionamiento), y en caso de no ser posible, se debe hacer lo más alejado a la ruta por seguridad.

Se deben colocar los dos juegos de balizas triangulares sobre la calzada: primero hay que ubicar uno 150 metros por detrás del vehículo, y el segundo justo a la mitad entre el primero y el vehículo (o sea, a 75 metros).

Y finalmente, no perder la paciencia si la ruta se encuentra congestionada. Mantener la ubicación en el carril, no realizar sobrepasos y no utilizar la banquina como vía de tránsito.