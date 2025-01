Vacaciones en Brasil: todo lo que hay que saber sobre la fiebre amarilla

De acuerdo al informe del Ministerio de Salud de la Nación, hay destinos destinos que requieren de vacunación contra la fiebre amarilla, principalmente en ciudades como Río de Janeiro, Florianópolis, Porto Seguro, Búzios, Arraial d’Ajuda, Maceió, Pipa, Ilha Grande y Morro de São Paulo, teniendo en cuenta que son los destinos más elegidos por los argentinos.

Mientras que no están incluídos otras zonas de playas brasileñas y entre ellas aparecen Piauí, Ceará, Río Grande Do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe, que no requieren vacunación previa.

“Antiguamente, se recomendaba la vacunación contra la fiebre amarilla para ir a zonas selváticas, pero las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud cambiaron hace cuatro años, justo antes de la pandemia, que las hizo extensivas para todo Brasil”, destacó la infectólogo Lautaro de Vedia, especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

Mientras que el infectologo Lautaro De Vedia explicó que “antiguamente, se recomendaba la vacunación contra la fiebre amarilla para ir a zonas selváticas, pero las recomendaciones de la OMS cambiaron hace cuatro años, justo antes de la pandemia, que las hizo extensivas para todo Brasil”.

Brasil fiebre amarilla playas.jpg Muchos argentinos eligieron Brasil para pasar las vacaciones, pero es recomendable tener la vacuna contra la fiebre amarilla

Es importante tener en cuenta que la fiebre amarilla no se contagia entre personas ni por medio de objetos, sino que se contrae por la picadura de mosquitos infectados hematófagos. El período de infección aparece entre los 3 a 6 días después de la picadura. Las personas de mayor edad y los niños generalmente suelen ser más vulnerables a la enfermedad presentando gravedad en su diagnóstico.

La fiebre amarilla es una enfermedad que comunmente se inicia de manera abrupta con fiebre alta, escalofríos y dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y vómitos. En muchos casos, en cambio, se presentan síntomas leves y poco específicos, pero los casos más graves pueden derivar en hemorragias, insuficiencia hepática y falla orgánica múltiple.

La actualidad epidemiológico en Brasil indica que se han producido importantes cambios en los últimos años, a partir de los brotes epidémicos de 2016-2017 y 2017-2018, teniendo en cuenta que durante esas temporadas se registraron entre 800 y 1.000 fallecidos a causa de la enfermedad, por lo que debieron implementarse mayores recomendaciones sanitarias.

En ese sentido, el médico infectólogo Carlos Kambourian, expresidente del Hospital Garrahan y Magister en Salud Pública de la Universidad de Harvard, aconsejó que para disfrutar de las vacaciones sin sobresaltos, “todas las personas mayores a 2 años deben vacunarse, sobre todo si viajan a zonas endémicas como Mato Grosso, Minas Gerais y Amazonas”, e hizo hincapié en que “hay muchos lugares que piden certificado de vacunación” más allá de que Brasil no lo exige para ingresar al país.

Como prevenir la fiebre amarilla

La vacunación específica es la principal herramienta de prevención.

Uso de repelentes adecuados para evitar picaduras.

Ropa de mangas largas y de colores claros para reducir la exposición.

Mosquiteros en viviendas y en coches de bebés, así como aire acondicionado o ventiladores en lugares de hospedaje.

Eliminación de recipientes que acumulen agua para evitar criaderos de mosquitos.

Quienes no deben vacunarse

Niños menores de 6 meses.

Personas que hagan escalas en zonas de riesgo por menos de 72 horas.

Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna.

Alteraciones del sistema inmune incluyendo la infección por VIH.

Enfermedad del timo.

Miastenia gravis, síndrome de Digeorge.

Otras inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes de órganos.

Enfermedades que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores.

Embarazo.

Brasil fiebre amarilla vacuna.jpg Para viajar a Brasil, la vacuna contra la fiebre amarilla la deben tenerla los niños a partir de los 6 meses

Áreas de Brasil donde se recomienda tener la vacuna contra la fiebre amarilla