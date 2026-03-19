Usaron una moneda histórica para pagar el viaje en colectivo: el descubrimiento más insólito

moneda La moneda de 2000 años fue utilizada para pagar un viaje en colectivo.

Un origen vinculado a la antigua Cartago

Tras conservar el objeto en un cofre de madera durante varias décadas, Peter logró determinar la procedencia exacta de su tesoro mediante una investigación exhaustiva. Los análisis confirmaron que se trataba de una unidad de bronce acuñada en Gadir, la actual Cádiz, en España. La pieza data del siglo I a.C. y pertenece a la tradición cartaginesa, lo que realzó el valor histórico del descubrimiento accidental ocurrido en el transporte público.

El diseño del ejemplar presenta en su anverso la efigie de Melqart, la principal deidad de la ciudad fenicia de Tiro, representado con un tocado de piel de león. Por otro lado, el reverso exhibe la imagen de dos atunes acompañada de una inscripción que hace referencia a su acuñación en Agadir. La complejidad de estos símbolos refleja el intercambio cultural y económico que existía en el sur de Europa hace más de dos milenios.

La donación del descubrimiento al Museo de Leeds

moneda leeds El descubrimiento fue realizado de pura casualidad.

El dueño actual de la pieza, que ahora cuenta con 77 años, decidió que el destino final del objeto debía ser una institución educativa. Peter Edwards contactó con los responsables del Leeds Discovery Centre para formalizar la entrega de esta moneda histórica. Su intención principal radicó en permitir que expertos y el público general pudieran estudiar este vínculo tangible con el pasado remoto que sobrevivió al paso del tiempo.

Las autoridades del museo recibieron la donación con entusiasmo, integrándola en una colección que abarca divisas de diversas culturas globales. Aunque el camino exacto que llevó este bronce desde la península ibérica hasta un colectivo en Inglaterra permanece bajo un manto de misterio, su preservación garantiza que la historia de James Edwards y su hallazgo perdure. La arqueología local suma así un capítulo atípico gracias a un simple viaje urbano.