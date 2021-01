Uruguay extendió el cierre de fronteras hasta fines de enero

En declaraciones a la prensa, el mandatario confirmó la extensión de la medida que había sido dispuesta el pasado 16 de diciembre.

La decisión se adoptó luego de que se registraran el pasado miércoles 946 nuevos contagios de COVID-19, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia en Uruguay: así, llegó a los 23.048 casos positivos.

Además, el país sudamericano contabiliza 221 muertes por coronavirus.

"No podemos hablar de fracaso, pero tampoco de éxito. Si hay un muerto, personas que han perdido su trabajo, no podemos hablar de éxito. Pero de fracaso notoriamente no", señaló Lacalle Pou.

Por otra parte, el mandatario uruguayo se refirió a las negociaciones para la compra de vacunas y al silencio oficial al respecto.

"Hay una competencia feroz. ¿Qué está tratando de hacer Uruguay? Colarse entre los grandes, y la mejor manera de colarse y tener la vacuna cuanto antes es hacer negociaciones que no alteren estos procesos", explicó.