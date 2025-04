Una tienda buscó sorprender a sus clientes con un nombre llamativo y lo lograron: "Mi esposa es una cerda"

Y es verdad que la estrategia dio resultado ya que la tienda atrae a curiosos y clientes, mientras que muchas personas deciden sacarle una foto al cartel para compartir con sus amigos. Sin embargo, hay algunos vecinos que expresaron que se trata de un nombre de mal gusto, por lo que el Ayuntamiento reaccionó rápidamente y ordenó que retiren el cartel amenazando con una multa diaria de 243 euros.

Tienda en Francia2.jpg

Las razones por las cuales el cartel fue retirado

No era un buen negocio tener que pagar 243 euros por día, es por eso que, finalmente, decidieron retirar el cartel aunque desde el Ayuntamiento explicaron que no había ningún problema con este, sino que el conflicto se produjo porque los propietarios de la tienda no habían solicitado el permiso correspondiente para instalarlo. "Después de colocarlo, nos atacaron rápidamente", explicó David Prince, uno de los dos copropietarios.

La persona encargada del expediente nos dejó claro que el nombre era problemático. Mucha gente nunca ha solicitado permiso para colocar un cartel La persona encargada del expediente nos dejó claro que el nombre era problemático. Mucha gente nunca ha solicitado permiso para colocar un cartel

Para evitar más conflictos el 14 de febrero retiraron el cartel, pero decidieron fabricar uno de menor tamaño para colocarlo en el interior. De esta manera, no atentarían contra ninguna legislación y tampoco se verían obligados a pagar los 243 euros diarios.

Para finalizar, los propietarios expresaron que no pretenden retirarse del lugar: "Hoy está todo saneado, ya no podemos decir nada". Y se despidieron con los periodistas del periódico local Nice - Matin manifestando: "Si alguien debería sentirse insultado, son nuestras mujeres... ¡y les hace reír!".

Si deseas conocer otra historia llamativa, lee el siguiente artículo: ganó más de 80 millones de dólares en la lotería, pero no le quieren dar el premio por un tecnicismo.