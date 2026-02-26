Una potencia se une a Irán y provoca a Estados Unidos con misiles militares de última generación

Este movimiento ha encendido alertas en Estados Unidos, que percibe la alianza como un desafío directo a su influencia regional. Los misiles, altamente sofisticados, podrían redefinir la geografía del poder militar y marcar un nuevo capítulo de tensión internacional.

Misiles a Iran

Implicancias de este acuerdo entre China e Irán

El potencial acuerdo para que Irán adquiera misiles supersónicos CM302 de China tiene implicancias profundas. Estos misiles, con un alcance cercano a los 290 km y diseñados para volar bajo y a alta velocidad, podrían poner en riesgo a fuerzas navales estadounidenses y aliadas en el Golfo Pérsico, al ser difíciles de detectar e interceptar.

Esta transferencia ampliaría significativamente la capacidad ofensiva de Teherán, dotándolo de misiles capaces de evadir defensas navales y proyectar fuerza en el Golfo Pérsico, lo que podría alterar el equilibrio estratégico regional. Para Estados Unidos y sus aliados, representa un desafío directo a su presencia naval y a sus esfuerzos por contener el programa armamentístico iraní, complicando además las dinámicas de seguridad y diplomacia en Medio Oriente