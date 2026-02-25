Cuatro personas perdieron la vida y otra resultó herida tras un ataque con arma blanca ocurrido en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. El agresor, que había protagonizado la serie de apuñalamientos, fue abatido por las fuerzas policiales cuando se le intentaba entregar una orden de restricción en su contra, confirmaron las autoridades locales. El hecho generó conmoción en la comunidad y motivó un fuerte operativo de seguridad e investigación para determinar las circunstancias del ataque.
Horror en Washington con 4 muertos al notificar una orden de restricción: el agresor fue abatido
Qué ocurrió: agresión múltiple y víctimas fatales
Según informó Infobae, el episodio comenzó cuando el sospechoso, cuya identidad aún no fue difundida oficialmente por las autoridades, atacó con un cuchillo a varias personas en un área residencial del estado de Washington. Las cuatro personas muertas, presentaban heridas por apuñalamiento que fueron determinantes antes de poder recibir atención médica.
Otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro de salud en condición estable, aunque con heridas graves atribuibles al ataque, señalaron fuentes policiales.
La intervención policial y la entrega de la orden de restricción
El agresor estaba siendo ubicado por las autoridades para hacer efectiva una orden de restricción que había sido emitida en su contra, al parecer vinculada con denuncias previas de violencia o amenazas. Cuando los agentes se presentaron en el lugar para notificar legalmente al sospechoso, este se resistió y atacó a quienes estaban alrededor, lo que derivó en un intercambio con las fuerzas policiales.
En ese contexto, oficiales dispararon contra el hombre, abatido en el lugar del hecho. Fuentes policiales explicaron que la acción se produjo en defensa propia y con el objetivo de detener la amenaza inminente que representaba para terceros y para los propios agentes.
Reacciones oficiales y respuestas de emergencia
Desde el departamento policial correspondiente se emitió un comunicado expresando “profundo pesar por las vidas perdidas” y enfatizando que se trata de “una investigación activa” en la que se trabaja para esclarecer todos los detalles. Asimismo, autoridades sanitarias y equipos de emergencias detallaron que los heridos fueron atendidos de forma inmediata, y que se coordinó apoyo psicológico para familiares de las víctimas y testigos del ataque.
Las autoridades reiteraron la importancia de seguir protocolos de seguridad cuando se emiten órdenes de restricción y se efectúan notificaciones judiciales, un procedimiento que en este caso derivó en un desenlace trágico.
En Estados Unidos, las órdenes de restricción también conocidas como órdenes de protección son medidas judiciales que buscan prevenir violencia, acoso o amenazas entre individuos, especialmente en ámbitos de violencia doméstica o situaciones de riesgo. Su cumplimiento suele implicar la notificación formal al presunto agresor y la obligación de cesar cierto tipo de conducta o acercamiento.
Casos extremos como el de este ataque, donde la entrega de una orden de restricción termina en violencia letal, son poco comunes, pero subrayan los riesgos que pueden acompañar a situaciones de historial de agresividad y la necesidad de apoyo policial y comunitario en estos procesos.