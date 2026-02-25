Cuba interceptó una lancha civil estadounidense: hay 4 muertos

cuba intercepto lancha estadounidense Hay tensión internacional por la situación entre Cuba y Estados Unidos.

“Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, precisaron en el comunicado.

"Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”, concluyó el mensaje del Ministerio del Interior.

El violento episodió ocurre mientras hay un contexto de máxima tensión entre ambos países, motivado -sobre todo- por el endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos luego de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

No es la primera vez que sucede un incidente de esta naturaleza. En 2022, hubo dos: uno en Villa Clara, cuando una lancha estadounidense disparó contra el ejército cubano, y otro en Bahía Honda, cuando una embarcación chocó contra una patrulla cubana.

Por ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos no se ha referido al incidente.