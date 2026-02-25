Cuba interceptó una lancha civil estadounidense: hay 4 muertos

Al menos 4 personas murieron y 6 resultaron heridas luego de que una lancha civil de Estados Unidos fuera interceptada por tropas guardafronteras cubanas, a 1 milla náutica de la costa del país caribeño, informó el Ministerio del Interior de Cuba. En el ataque el comandante de la embarcación cubana resultó lesionado como producto de un tiroteo.
“Se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”, informó el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco efectivos, para la identificación de la embarcación estadounidense, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”.
“Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, precisaron en el comunicado.
"Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”, concluyó el mensaje del Ministerio del Interior.
El violento episodió ocurre mientras hay un contexto de máxima tensión entre ambos países, motivado -sobre todo- por el endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos luego de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
No es la primera vez que sucede un incidente de esta naturaleza. En 2022, hubo dos: uno en Villa Clara, cuando una lancha estadounidense disparó contra el ejército cubano, y otro en Bahía Honda, cuando una embarcación chocó contra una patrulla cubana.
Por ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos no se ha referido al incidente.